李琳琳姜大衞慶祝金婚50周年！鏡頭前咀嘴超甜蜜！曾自認硬頸難頂靠John哥遷就

加入最愛專欄 收藏文章

76歲的姜大衞和75歲的李琳琳在娛樂圈相知、相遇、相愛，直至今年是他們結婚50周年的日子，早前他們選擇跟一大班圈中好友一齊慶祝，更大方在大家手機鏡頭前咀嘴慶祝曬恩愛，甜蜜到爆。結婚50年，先後誕下兩女一子，孻仔姜卓文都帶埋女友到賀，場面熱鬧。

姜大衞（John哥）和李琳琳結婚周年的日子，John哥在IG分享一張兩日的舊相，疑似是結婚時宣誓的場面，他幽默留言說：「50年前的今天，我倆從此被困。」相當搞笑，John哥和琳琳姐跟圈中一大班好朋友一齊慶祝「金婚」，除了女兒姜依蘭和女婿曹永廉、孻仔姜卓文及女友外，還有曾志偉、羅蘭、盧海鵬、賈思樂、甄珍、余安安、馬海倫、吳麗珠、潘嘉德、甄楚倩、陳友、鄧達智、黃韻材、連炎輝、傳媒人汪曼玲等等，場面非常熱鬧。一眾出席的好友都在心意卡上簽名，John哥和琳琳姐收到心意卡都非常感動，並應現場的賓客起哄要求錫錫，相愛50年仍然甜蜜如昔，實在難得。

姜大衛結婚，她早前在電台節目訪問中表示不認為自己早婚，「嗰個年代廿六歲唔細啦，其實有需要結婚，唔結唔得，個肚慢慢大嘛，哈哈！我唔係教壞人，只係我唔會隱瞞，有嗰樣講嗰樣！」談及結婚半世紀，姜大衛早前奪得最佳男配角，極浪漫的宣稱要將獎座送給琳琳姐作五十周年結婚禮物，她說：「當年嫁畀佢，因佢好好心地、好有義氣，同時佢好照顧我、忍讓我，我真係比較任性，又執著，狄波拉都話我係佢識咁多人當中最硬頸，我真係咁！我知阿John好多時讓我，以前我執著到試過一個月唔同佢講嘢，死未？真係好難頂。但而家年紀大，慢慢放下執著，唔會再嘈交，只會唔出聲，過幾個鐘就唔記得嬲啲乜。」問琳琳姐改變執著硬頸，會否與2011年經歷大腸癌有關，她說：「嗰次嘅病對我係一個反省，John真係照顧我無微不至，相處幾十年，佢令我好感動。」







【你點睇】的士業「放蛇」舉報Uber，政府應否將網約車合法化？你是否支持該類自行「放蛇」行為？► 立即投票