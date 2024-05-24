吳彥祖IG公開混血外甥照證全家靚基因！田徑新星破紀錄有望代港出戰奧運？

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吳彥祖向來是公認男神，靚仔大隻又有型，吳彥祖一早已「封盤」結婚生女，不過男神已經後繼有人，原來他的外甥不但後生靚仔，更是香港運動健將，屢創田徑佳績，引證吳彥祖全家靚基因！

吳彥祖在IG分享外甥Sean Fontaine（方賢明）的得獎照片及比賽片段，留言大讚外甥：「好興奮我外甥打破了全港運動會800米和1500米的紀錄。我們需要他代表香港參加亞運會及奧運！」

相中的Sean雖然跟舅父不似樣，但同樣是混血靚仔一名，育有六塊腹肌的他亦有分享當日得獎情況，特別感謝媽咪（即吳彥祖姐姐）在母親節當日到比賽現場為他打氣：「感謝最好的媽媽，在天雨綿綿的灣仔運動場度過母親節，又拍攝這輯很棒的照片。」而日前Sean亦在香港田徑錦標賽2024獲得男子公開組800米亞軍及男子公開組1500米亞軍，十分厲害。

Sean與吳彥祖都一樣熱愛運動，吳彥祖愛習武和賽車，而Sean小時候踢足球，初中起接受田徑訓練，後來去美國讀大學，當時有代表學校出賽。2022年Sean回港，去年先後在香港田徑錦標賽及香港田徑系列賽三的800米賽事奪冠。充滿陽光氣息的Sean不時分享自己跑步的英姿，除了媽咪和舅父吳彥祖曾到現場為他打氣外，他的索爆女友亦經常出現比賽場，十分甜蜜。







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