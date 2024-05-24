  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

24/05/2024

吳彥祖IG公開混血外甥照證全家靚基因！田徑新星破紀錄有望代港出戰奧運？

#吳彥祖 #港聞娛樂 #Sean Fontaine #方賢明
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

吳彥祖向來是公認男神，靚仔大隻又有型，吳彥祖一早已「封盤」結婚生女，不過男神已經後繼有人，原來他的外甥不但後生靚仔，更是香港運動健將，屢創田徑佳績，引證吳彥祖全家靚基因！

 

　　吳彥祖在IG分享外甥Sean Fontaine（方賢明）的得獎照片及比賽片段，留言大讚外甥：「好興奮我外甥打破了全港運動會800米和1500米的紀錄。我們需要他代表香港參加亞運會及奧運！」

 

 

　　相中的Sean雖然跟舅父不似樣，但同樣是混血靚仔一名，育有六塊腹肌的他亦有分享當日得獎情況，特別感謝媽咪（即吳彥祖姐姐）在母親節當日到比賽現場為他打氣：「感謝最好的媽媽，在天雨綿綿的灣仔運動場度過母親節，又拍攝這輯很棒的照片。」而日前Sean亦在香港田徑錦標賽2024獲得男子公開組800米亞軍及男子公開組1500米亞軍，十分厲害。

 

 

　　Sean與吳彥祖都一樣熱愛運動，吳彥祖愛習武和賽車，而Sean小時候踢足球，初中起接受田徑訓練，後來去美國讀大學，當時有代表學校出賽。2022年Sean回港，去年先後在香港田徑錦標賽及香港田徑系列賽三的800米賽事奪冠。充滿陽光氣息的Sean不時分享自己跑步的英姿，除了媽咪和舅父吳彥祖曾到現場為他打氣外，他的索爆女友亦經常出現比賽場，十分甜蜜。

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#吳彥祖 #港聞娛樂 #Sean Fontaine #方賢明
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk