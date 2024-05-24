炎明熹登內地節目向劉德華「表白」只為代老師圓夢？自爆婉拒開首次紅館個人演唱會建議

炎明熹（Gigi）歌唱事業發展愈來愈順利，不過她的身邊總是有歌唱老師高晨維（Cleo）一直默默扶持，無論是演唱會還是大型的演出，Cleo都總是孜孜不倦為她選歌和調較唱法，兩師徒形影不離，關係非常之好。近日，Gigi為內地節目《我同你"港"》中首次跟劉德華同框演出，一向酷酷地的Gigi都忍不住趁機會向劉德華「表白」？

Gigi近日為內地節目《我同你"港"》擔任嘉賓，有幸與四大天王之一的劉德華同台合作，她日前在社交平台分享宣傳海報，並留言說：「很開心有這次機會同劉德華先生一起探索香港呢座城市嘅魅力，等我們一齊慢慢講！#我同你港 #一起走過的日子」、「希望大家多多支持，非常榮幸有這次跟劉德華前輩合作的機會。」不過沒想到兩人的合照，竟然在Cleo老師的IG出現，原來乖巧的Gigi特別悉心準備，為Cleo老師圓夢。

Cleo在IG留言說：「呢一張相等左25年！13歲時喺劉德華先生手上攞左人生中第一個公開比賽冠軍，我以為入行之後一定有機會再見到佢，點知到離開埋娛樂圈都無機會再見到華哥。朝思暮想冀盼住有一日話俾佢知因為呢個獎，我正式展開左我嘅演藝路，亦都係因為呢個獎，我嘅人生歷程正式改寫。25年後今日，終於由我徒弟炎明熹代我話俾華哥知我呢一條路行左幾遠。25年，終於俾我等到。」Gigi同劉德華的合照，手上正正拎住當年Cleo獲獎的照片，劉德華更在照片上簽名留念，雖然Cleo幕前工作短短時間，不過轉型做幕後推手，成為歌唱老師，最終徒弟仔為老師圓夢，絕對是成就解鎖。

節目中，Gigi自爆原來公司一心打算為她開首次紅館個人演唱會，但她自覺未係時候，所以婉拒公司的建議，希望先儲經驗將來再準備好就踏上這個舞台，而劉德華更跟Gigi勾勾手指尾，答應將來會做觀眾欣賞Gigi的紅館演唱會。