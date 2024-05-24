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24/05/2024

東張西望｜黎寬怡追訪採陽「女中醫」阿紅被推倒！觀眾轟低胸露肩裝採訪衣著不當

#東張西望 #黎寬怡 #港聞娛樂 #低胸露肩 #採訪
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　　《東張西望》近日「放蛇」到一名聲稱女中醫的「阿紅」按摩店，事關有女事主懷疑阿紅以按摩醫濕疹為名，實質是向男客人提供不同程度的性服務，最終《東張西望》踩上門向阿紅對質，對方涉嫌經營無牌按摩院而被捕。不過過程中，觀眾們都相當關注女主持黎寬怡被阿紅推倒，亦有人認為她當時的衣著非常不洽當。

 

 

　　《東張西望》節目出街後，大家都討論都非常熱烈，而今次負責採訪的黎寬怡和「放蛇」男同事都受到大家關注，其中黎寬怡踩上門搵阿紅的時候，穿上米白色低胸露肩上衣，在追採阿紅混亂期間服裝都有少少移位，幸好未有走光。最終黎寬怡被阿紅一個「鐵沙掌」推埋「車立」入面，樣子一臉可憐，要攝影師男同事出手營救，她留言先報平安說：「節錄自《東張西望》，這絕不是在拍攝期間，第一次遇上肢體碰撞的情況。收到有不少訊息表示很多擔心我的朋友們，謝謝您們！放心，我沒事！是的，重看片段我的樣子看起來很驚慌，只是我的腦筋還在預想將會發生的可能性、思考要如何處理會更好… 簡單來說，是我的『諗樣」』。當下該名所謂的『紅醫師』面對我們的提問，直接奪門而出，她的大門完全打開。為免有財物損失等糾紛情況出現，所以在升降機門外，我嘗試阻礙「車立」門關上。沒想到她的力量很大，直接拉扯我的左手。我情急下，連左腳都用上了，結果她另外的手一推，我就整個人失平衡被撞進升降機內，雖然升降機的廂壁也被撞得震動了，但我人無事。害大家擔心了，只能說：我們的幕後拍攝團隊非常有默契，而且豐有歷練！『個人安全』在衝擊拍攝中，絕對是我個人最後才擔心的元素！」

 

 

　　部分觀眾留言關心她的傷勢之餘，亦有人認為她應該小心選擇採訪工作的服裝打扮，為此，黎寬怡都有親自解畫，「謝謝大家所提出的衣着建議！相信熟悉我的朋友們，都會知道我會為不同拍攝，而調節穿着服飾… 原定只預計借用某個典雅的室內場地拍攝，與受害人太太進行面談訪問，因此衣服也選了偏靜態與場景相襯。加上當天外頭下着黃雨，所以由平常的波鞋改了穿水鞋。訪問過後，聊談間受害人太太得知，我們的男同事於放蛇期間，亦慘遭到類似經歷。因而決定挺身而出陪同我們一起去找『紅醫師』直接上門對質。所以我的衣着沒有為來得及調節。能被大家的留意和提醒，實在太感激了！對於防守工方便我可是有不少心得，也不會輕易蝕底給觀眾喔！反倒況放蛇的男同事就慘了，在無預兆之下，被『紅醫師』突然拉下褲頭，被看光光外，還被摸了（事前不論是預約訊息間、開始治療前、進行治療期間，二人並沒有任何性暗示…）會遭到非禮的不只有女士！一想到同事要面對這種陰霾，除了英勇與不幸，我都不知道說甚麼好了…」

轉載自: 晴報

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