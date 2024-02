加入最愛專欄 收藏文章

香港私樓價格刷新逾7年新低之際,財爺將「全面撤辣」還是「取消部分」,無疑是「the million dollar question」;而港府面對財政儲備直逼7千億(7332億元)大關,今年勢錄財赤「三連」,如何開源節流,兼在庫房緊絀下提升競爭力,更是「the billion dollar question」。對此,最新2024-25年度財政預算案,如何作答?

港樓量價齊跌,財爺全面撤辣

被稱為陳茂波上任8年來「最難」的一份預算案,周三(28日)11時揭盅,最吸睛當屬樓市「全面撤辣」,即日起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

此大動作的背景是,有「全球最難負擔」之稱的港樓,量價跌跌不休--2023年交投量錄僅4.3萬宗,官方1月私宅售價指數刷新逾7年新低。據業界早前估算,全港私樓及居屋市值較歷史高位已灰飛烟滅2.5萬億元,全港住宅業主負資產個案去年底突破2.5萬宗,錄近19年最高。

樓市攸關全港約190萬戶有樓(私宅+居屋)家庭的身家財富,更牽涉曾經最大的庫房水喉--賣地收入,首季罕有暫停住宅及商業地塊的政府,今次祭出「全面撤辣」,捨小(去年三大「辣稅」收入不足60億元)博大,顯然意在催谷樓市流動性和信心。

樓市走向視乎easy money是否重現

港府不糾結於「留待後手」和「無招守險」的悖論,放手由買家、賣家、炒家自由博弈,金管局更隨即「助攻」宣布暫停壓力測試。較2021年9月歷史高位累挫23%的港樓,是將止跌重拾升浪,還是迴光返照反彈,甚至有量無價,本質仍視乎「easy money」會否重現,而此關乎息口、關乎經濟、更關乎信心。



那麼,就眼下步步緊逼的結構性財赤(2023/24年財赤料1016億元,2024/25年不計發債收入的赤字料1681億元),預算案有何開源節流的短中長期方案?開源方面,預算案建議對入息淨額超過500萬元的納稅人實施標準稅率兩級制、建議恢復徵收3%的酒店房租稅、建議調高煙稅等;節流方面,包括續推行公務員編制零增長,未來兩個財年壓減經常開支1%,檢討「二元優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」。簡而言之,都屬小修小補,就社會熱議的公務員凍薪/減薪,以及交椅洲推展安排則未有落墨。

開源節流拼經濟,未破舒適區

至於就港府今年「拼經濟」以及「八大中心」發展有何新猷?較實質的包括有「港版淡馬錫」之稱的港投公司,上半年落實首批投資項目;撥款約3億元建立企業版「智方便」;今年內成立「香港微電子研發院」推出「新型工業加速計劃」;研究投資「組裝合成」供應鏈的可能性;今年底投入運作機場三跑道系統項目等。



值得一提的是,相比樂壇天后Taylor Swift的演唱會周六(2日)起將於新加坡登場,機構測算或為獅城帶去約3.5億至5億新元(約20.3億至29億港元)的旅遊收入,預算案提出將向旅遊發展局增撥10.95億元,每月舉行煙火及無人機表演,即使在早在2017年就已推廣的「深度遊」前新增「沉浸式」提法,亦未有打破舒適區之嫌。

英諺「Time and tide wait for no man(歲月不待人)」,須知周期亦如是。增長奇跡、財富積累,當過往輝煌的鐘擺已從一個極端向弧線的中心回擺,站在船頭的政府須清楚知道,香港這艘巨輪正位於周期的何處、晃動的鐘擺若正滑向另一極端,最終將去到多遠……







