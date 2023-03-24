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長期以來，我是海底隧道用家，住在新界，每天使用大老山隧道和東隧超過20年；近幾年則行使大欖和西隧，每天單是隧道費超過200元。絕少使用紅隧，因為塞車，簡單的說，我是屬於用錢買時間的一批駕駛者。

政府收回西隧，推三隧分流方案，但方案複雜。單以私家車收費看，首階段所謂「633」方案，西隧收$60，減了價，紅隧東隧收費$30，東隧現收費加幅輕微，紅隧加得多，但20年沒加，與西隧仍有較大差距。

在第二階段，繁忙時間「644」方案，西隧收費不變，紅隧和東隧收費增，紅隧由現時$20增至$40，與西隧收費差$20。

看到現在的三隧分流方案，證明設計這個方案的人，肯定沒有開車，不是用家。他們不是駕駛者，甚至絕少乘坐隧巴使用三條隧道過。

先講收費最貴西隧，通車初收費$30，已經高過紅隧的$10，當時不去；之後不斷加價，至今天西隧$75，紅隧$20更加不會去。試問新方案第一期西隧收$60，紅隧$30，司機又怎會去呢？

（晴報圖片）

東隧今天收$25，將來收$30，司機又怎會離開呢？紅隧現在收$20，將來$30，但始終是最快，除了吸引部分人走了去東隧，相信亦是少數，又怎會改善到紅隧交通呢？

這樣的改變，實在太不切實際了。

所以第一階段交通分流，作用有限，美其名叫做過渡期。第二階段因為紅隧收$40，和西隧$60收費差$20，所以應有一點分流作用。

問題是西隧當年通車時，收費也是比紅隧收費多$20，一樣解決不了紅隧大塞車，西隧也是拍烏蠅。以為三隧分流可以解決紅隧塞車是言之尚早。反而是第二階段分時段收費，看似複雜，但怎樣說也確實對駕駛者有著數。

分兩階段，相信是政治妥協結果。想當年林鄭政府年代強推三隧分流，西隧收$70減至$50、紅隧由$20增至$40、東隧由$25增至$40，大安旨意。政府官員當時以為無驚無險，怎知就是不解民生，結果死無葬身之地，亦開始林鄭失勢。

看來今天運輸署署長很聰明，她採用折衷辦法，一個議案卻把收費計劃斬件分兩次推，保守之中還買埋保險，留有一手，保留西隧作為一條比較快捷的過海隧道，以防不時之需。

這樣做既有現實需要，亦有政治考慮，她肯定是希望減低立法會內民粹議員胡亂批評聲音，讓議案在少爭議聲音通過。

三隧分流，走對了。











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