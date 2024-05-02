塔塔通訊疫後快速應用AI！數碼轉型切忌一件事！首席技術官︰客戶、用家體驗為突圍關鍵

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Tata Communications首席技術官王靜思表示，全球地緣政治和經濟不穩，以及各國、各範疇都在增加規管，都為行業及公司的未來發展帶來挑戰。（梁巧恩攝）

疫情帶動科技躍進，尤以人工智能、雲端服務風起雲湧，連同通訊技術也在狂奔。Tata Communications（塔塔通訊）首席技術官王靜思（Genius）接受專訪時表示，企業由疫前計劃上雲及應用AI，疫下急著上雲，疫後快速應用AI。她提醒企業在急轉型時，要理解團隊的想法及困難，過程中本著應用AI，而不是「被AI塑造你的工作」。

王靜思指，經過疫情的洗禮，現時很多企業在探索如何更好應用AI。「除了自動化及提升效率，如何創造創新商業模式是重點。」她指運用AI做預估已非新鮮事，利用生成式AI協助編程亦漸廣泛。而情感AI（Emotion AI）的應用就較為新：「AI如何跟人類有良好溝通，大家也不想跟只是冷冰冰的AI溝通。」

客戶用家體驗 成突圍關鍵

作為首席技術官的王靜思，除了關心最新的技術發展及應用，更關心企業如何更好，更有效地進行數碼轉型。「轉型不易但必需要做。」她指很多供應商、品牌的分別不大，但客戶、用家的感受及體驗，才是突圍關鍵。她認為要做好轉型，就要注意以下4點。

不要為數碼轉型而轉型：轉型要與經營目標、發展遠景一致，再提出技術驅動的路線圖，如雲端遷移。舉例疫情後出現不少收購合併活動，兩間公司合併時總會遇上兩個系統的對接。「使用多雲政策可能是無法避免，如我們就有Multi Cloud Connect服務。」王靜思補充，若公司本身已有雲端及AI應用的策略，也要一致，否則轉型後會出現差距。

與團隊同行：轉型不只是領導層的工作，而是整個團隊由上至下、由下至上的工作，若團隊成員不明白轉型的需要及路線圖，反而可能出現抗拒情況。「讓大家齊心協力進行數碼轉型，若不同部門、同事有各自的關鍵績效指標，行動就不能一致。」

理解同事的難處：領導層往往想得美好，希望快速而順利地進行轉型，但公司內有不少舊系統，不是一時三刻就能處理。

增加培訓團隊技能：科技日新月異，轉型前及期間都要令團隊了解需要懂得應用甚麼類型新科技，甚至建立學習路線圖。

科技業男女比例 冀續改善

簡單而言，企業轉型能否成功，「人」是很重要的部分。然而，不少企業至今仍面對人才不足，互搶人才的挑戰。

王靜思坦言，幸好集團在印度的規模很大，每年也能吸引不少來自印度的人才加入。同時，內剖已建立Tata Communications Learning Academy（TCLA），有系統及持續培訓人才。但科技行業男多女少的情況，她希望繼續改善。「通訊技術的佔比更少，女性只有約3%，我們花了很多資源，去建立我們的工作間。」Tata Communications現時的全球的女性員工比例約21.7%，亞太區約25.7%，而香港已做到31.7%。







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