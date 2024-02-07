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根據香港網上招聘平台Moovup的招聘數據顯示，雖然經濟活動自去年中開始復常，但企業經營狀況持續困難，消費疲弱，並繼續面對人手不足和薪酬持續上升問題。

2023年，部分前線行業如零售門市及餐飲業對勞動力的需求繼續強勁，不過對比2022年各行各業僱主競相招攬員工的情況，全年招聘總體呈現平穩。其中零售門市和餐飲業招聘需求最大，2023年招聘廣告量零售門市上升20%，保安及物業管理16%，酒店及會所上升26%，清潔上升20%。僱主招聘難度在2023年一直持續，情況未見明顯改善。

薪酬方面，總體而言，全職月薪起薪點中位數在2023年上升6.7%至$16,000。兼職時薪起薪點中位數方面，2023年全年則持平，維持在$60。多個行業薪酬起薪點中位數繼續呈上漲趨勢，但升幅則未如2022年 。

幾個主要前線行業的薪酬在2023年的升幅：

全職月薪起薪點中位數（2023年12月） 2023年 全年變化 零售門市 $16,000 上升6.7% 餐飲業 $17,000 上升6.3% 物流及運輸 $16,000 上升6.7% 保安及物業管理 $16,500 上升1.9%

疫情過去令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，已經成為全球發達城市的痛點，香港當然難以獨善其身。預計香港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難。為應對前線行業人手不足問題，僱主應從多方面著手，推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放和尋找潛在勞動能力，鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化；僱員方面，中年求職者亦應積極參與僱主提供的技能培訓，吸收新知識及建立良好人際關係，透過自身豐富經驗與公司業務共同發展，創造雙贏局面。







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