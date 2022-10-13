職場

廣告背後 - 袁靜

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-10-13

「打波先嚟落雨」少年變爆肌大隻佬！鄭仲軒成全港唯一古典健美運動員，完美演繹「前路由我創」！

#數碼營銷 #鄭仲軒 #營銷 #廣告 #古典健美運動員 #社會福利署宣傳片成 #打波先嚟落雨

　　一支廣告深入民心，成為經典，有時可能是因為一句令人難忘的對白，像「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」令這支社會福利署宣傳片成為香港人的集體回憶。

 

　　當年四眼小演員鄭仲軒（Eric）已經長大成人，現年三十八歲，他由身型瘦削的青澀少年如今變成爆肌筋肉人。網民看過Eric變成大隻佬的照片，紛紛表示完全認不出是同一個人。

 

（影片截圖）

 

　　現時Eric是全港唯一古典健美運動員， 並奪得不少健美比賽獎項，如2016 奧林匹克職業賽香港站男子健體冠軍、M Program 盃IFBB LEAGUE職業資格賽古典健美組全場總冠軍等，成績驕人。

 

　　Eric自小熱愛運動，雖然個子不高，身材瘦削，但在不斷努力下，練得一身肌肉，更當上健身教練。為了操肌，他要嚴格控制飲食，為此不會出席朋友的飯局，就算與家人吃飯，也只能吃自備的食物，犧牲不少。

 

Eric由身型瘦削的四眼仔變成爆肌筋肉人。

（網上圖片）

 

　　鄭仲軒可算是完美演繹「生命滿希望，前路由我創」這句口號。

 

社會福利署宣傳片：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多廣告背後文章
你可能感興趣
#數碼營銷 #鄭仲軒 #營銷 #廣告 #古典健美運動員 #社會福利署宣傳片成 #打波先嚟落雨
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
中概危與機
銀行匯率
More
Share