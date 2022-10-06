職場

廣告背後 - 袁靜

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-10-06

最浪漫的愛情故事！24年後終開花結果，超級愛妻號具俊曄以廣告向大S示愛：她永遠是我的小女孩！

#數碼營銷 #韓星 #浪漫 #具俊曄 #台灣 #點睛品 #大S #徐熙媛 #廣告

　　台灣女星大S（徐熙媛）今年三月閃婚嫁韓星具俊曄，成為全城佳話。他們經過二十四年後再續前緣，二人尋尋覓覓，終於找到一生最愛。這個浪漫的愛情故事，感動了台韓兩地民眾，具俊曄更被稱為「國民姐夫」，是個超級愛妻號。

 

　　近期具俊曄為點睛品鑽飾作廣告代言人，據聞他接拍廣告時，被劇本深深感動，並希望廣告中每一句說話都是自己對愛妻的真情表白。與其說這是一支廣告，倒更像一封情書。

 

（影片截圖）

 

　　片中具俊曄道出愛的宣言，他眼中的大S，永遠是他的小女孩，此生，他都會愛她勝過自己，最後還用中文情深款款地說：「老婆，我愛妳」，讓不少網民即時涙崩。

 

（影片截圖）

 

　　歌手出身的具俊曄聲線沉厚迷人，加上情感真摯的告白，令廣告加分不少。網民大讚廣告有創意，文案出色，影片也拍得優美，並紛紛留言祝他們永遠幸福快樂，相守一生。

 

　　二人濃到化不開的愛情，經歷風風雨雨，沒有被歲月磨滅，如今開花結果，更懂得珍惜眼前人。這個廣告，是否令你再次相信愛情？

 

點睛品廣告：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多廣告背後文章
你可能感興趣
#數碼營銷 #韓星 #浪漫 #具俊曄 #台灣 #點睛品 #大S #徐熙媛 #廣告
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
銀行匯率
More
Share