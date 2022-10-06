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台灣女星大S（徐熙媛）今年三月閃婚嫁韓星具俊曄，成為全城佳話。他們經過二十四年後再續前緣，二人尋尋覓覓，終於找到一生最愛。這個浪漫的愛情故事，感動了台韓兩地民眾，具俊曄更被稱為「國民姐夫」，是個超級愛妻號。

近期具俊曄為點睛品鑽飾作廣告代言人，據聞他接拍廣告時，被劇本深深感動，並希望廣告中每一句說話都是自己對愛妻的真情表白。與其說這是一支廣告，倒更像一封情書。

（影片截圖）

片中具俊曄道出愛的宣言，他眼中的大S，永遠是他的小女孩，此生，他都會愛她勝過自己，最後還用中文情深款款地說：「老婆，我愛妳」，讓不少網民即時涙崩。

（影片截圖）

歌手出身的具俊曄聲線沉厚迷人，加上情感真摯的告白，令廣告加分不少。網民大讚廣告有創意，文案出色，影片也拍得優美，並紛紛留言祝他們永遠幸福快樂，相守一生。

二人濃到化不開的愛情，經歷風風雨雨，沒有被歲月磨滅，如今開花結果，更懂得珍惜眼前人。這個廣告，是否令你再次相信愛情？

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