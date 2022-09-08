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男人衰好色而事業盡毀，日本藝人香川照之可算是表表者。現年五十六歲的香川照之在日本神劇《半澤直樹》中飾演奸角「大和田」而知名度大增，原來真人跟劇中角色的品行一樣卑劣。

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早前香川照之爆出醜聞，指他於2019年在銀座夜場性騷擾陪酒女公關。之後黑歷史愈揭愈多，據聞香川照之酒品極差，醉酒後曾動手打夜場女性工作者，不少夜總會已將他列入黑名單，拒絕做他生意。

雖然事後香川照之鞠躬道歉，但似乎起不了作用，他不單退出TBS電視台周五晨間節目《THE TIME 》的主持，廣告商也紛紛割席，如SUNTORY 、TOYOTA 、Alinamin製藥、東洋水產等廣告被抽起，他面臨高達數億日元的天價違約賠償。

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香川照之演技精湛，在日本演藝界甚為吃香，曾六度獲日本電影金像獎最佳男配角提名。此外，更憑電影《暖》中扮演啞吧，奪得第十六屆東京國際電影節最佳男主角獎，成績驕人。

如今他形象插水，全面停工，大反派竟然與他所演過的角色一樣，不得善終。

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