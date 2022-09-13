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做父母總希望女兒形象氣質帶幾分端麗優雅，幾位女性朋友在討論讓女兒學甚麼課外活動才可以讓女兒成長中自帶這份氣質。

有媽媽輩朋友就非常熱衷要把女兒送去學習舞蹈，例如芭蕾舞；學過芭蕾舞的女孩子的的確確容易看得出來的。因為無論身體姿態及行動都是比較挺拔！

有位媽媽就說：雖然想是這樣想，但有點似自己個人意願，因為女兒「太男仔」性格，就是覺得這個意願，難以投放到女兒身上。初開始多是父母安排，往後的確也是要看女兒個人喜好是否可持續。

媽媽們想女兒學優雅，其實不妨自己先來以身示範，來個身教，小朋友浸潤在這種生活環境下自然學習，也是一個次序及方法。當然，小朋友也有先天性格的發展，但至少媽媽自己可以從中引導及調校。

平日有成年學員問，成年人可以學優雅嗎？如何學？有這樣的課程嗎？學了之後是否可以減低個人心情煩躁所衍生的不好脾氣態度嗎？

優雅，可以是天生一些些，後天訓練多些些！所以，優雅有先天自帶條件，也有後天附帶的學習。如果小時候有機會學習及訓練如芭蕾舞、中國舞，或古典樂舞之類的活動，有理由相信這些都是優雅行為力的基礎，俗語講也是夠「底氣」。不過，人，就是人，優雅的人一樣會心情煩躁的；只是學優雅的好處之一是增加個人行為的覺察力及修正力，可以減低粗魯行為出現的頻率。

所以，優雅行為，首要有顆「優雅心」。

優雅學習班之課題，內容可以是教如何站、坐、行、表情、動作、手勢、儀容、衣著、表情、說話語調、言談舉止的禮儀、態度……。對成年學習者，短短幾小時至幾天的課堂學習，絕不容易一下子改變人生的積習（慣）；因為經濟及時間效益的盤算，這種形式算是一個初階，至少可以從外在式的需要條件及行為模式來訓練優雅顯現；如果能兼顧內在優雅心當然更完整。

如果童年未有機會接受過古典舞或芭蕾舞等的學習，還能減急躁，學優雅嗎？答案當然是「能」！而且不需要高昂學費。以上外在式條件訓練方法是初階段的優雅行為，之後要升階涵蓋內在優雅心！我的方法就是要最「貼地」的入廚培訓！

（圖片由作者提供）

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我是素食行者，提倡優雅心訓練是入廚「素造優雅」。優雅通常形容女性，但對男性也一樣可以做到「爾雅」！想做女神男神，都可以藉入廚訓練優雅心！

大家可能好奇，為何要入廚來學？因為廚房做食物的工序可以是很鎖碎，而且「洗、切、煮、擺、潔」等一一都要耐性，都要好好的親手做過，才會「一步一腳印」的「訓練」個人的內在優雅底氣。

首先，素食其實除了是健康及環保的考量，更重要是培養個人慈悲心，當你一邊在做菜，也是一邊感受到自己也多一分力護地球護眾生。心起慈悲心，行為也會變得柔化，言談舉止會多幾分目標為本的優雅心情。

如果是團隊式學習，大家也可以從活動中體驗如何優雅地執行正序、優雅地忍耐、包容、面對問題、解決問題、如何變通？如何用素食食材執行任務。日積月累，你會有新體會，煥發新能量！

做食物的過程可以是很療癒！過程中因學習、認識、合作；或因問題而出現情緒。如何處理就是「練習」；如果平時有「底氣」，會懂得調整思緒，會孕養智慧去處理。

我上課的時候，都會建議一起藉過程投入專注，將正念美意，透過心和手，直接傳到食物。當在實行的時候，你自己會感受到當中的思潮，初開始的時候，可能作仍然意念紛飛，更有可能因不懂而「亂七八糟」，但就是要穿越這過程。欲速不達！你懂的！

個人有意想試想體會，如何透過「洗、切、煮、擺、潔」來「素造優雅」，不妨試做以下這個簡單的餐前或午間小吃！

（圖片由作者提供）

材料：（以下是一至兩人分量，你可按自己喜歡而加減）

1. 番茄兩個

2. 橄欖油、香醋少許

3. 海鹽、黑糊椒少許

4. 火箭菜少許

做法：

1. 將番茄洗淨，切片。

2. 在平碟上倒少許橄欖油及香醋混合，加點海鹽，把每片番茄逐片在碟上醮轉。這個過程是要令每片番茄都得到味道。

3. 之後灑上黑糊椒在番茄上面，最後放上火箭菜。完成！

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

過程：過程投入專注，將正念美意，透過心和手，直接傳到食物；洗切的過程，可以盡量做到乾淨俐落，不會把番茄片切到有皮肉分離，或弄到一枱都是番茄水。需要耐性，可以做到乾淨整齊是最理想。當中不需刻意「矯枉過正」，而是在思考修正自己的做法，體會如何可以再好一點。開始時，心情如何調校？上碟的時候，可能需要怎樣，令食物呈現更好；食的時候，用如何的心情？……。如此種種都是過程，就是洗煉自己變得優雅心及行為的「功課」。素造優雅，是「行」出來，不是「說」出來。

（圖片由作者提供）

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