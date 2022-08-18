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近日東南亞「賣豬仔」事件鬧得沸沸揚揚，不少受害人都現身說法，指到埗後隨即被綁架或禁錮，被迫從事電騙，若想離開，要支付龐大贖金才能脫身！有消息指而時仍有最少3名港人被困緬甸，未能救出！究竟這些詐騙集團有甚麼常見詐騙手法？我們應該要如何提防？

【柬埔寨詐騙手法】1. 高薪海外職缺

詐騙集團通常會在網絡上以「高薪工作機會」作招徠，吸引求職人士上當。全球反詐騙組織（GASO）指，這些工作大多為賭場荷官、翻譯、電子商務採購、在線營銷、人力資源管理等，而月薪亦比在港高得多，可達5至6萬元，而集團更會包員工住宿、機票、三餐等，當中不少工作要求門檻十分低，只需懂中英文、基本打字即可申請，不少人都會因工作條件非常吸引而不慎掉下陷阱！最新消息更指有詐騙集團假冒成星展銀行，並聲稱要為柬埔寨分行作招聘，而星展銀行已澄清絕無此事，呼籲大家小心。

疑似詐騙集團在網上的招聘啟示。

（網上截圖）

【柬埔寨詐騙手法】2. 邀請出埠工作

除了以高薪工作誘騙受害人，從事Freelance的人亦要加倍留神！由於Freelance行業如主持、表演者、攝影師、造型師等常常都要出埠工作，因此詐騙集團有機會假扮成客人，向這些Freelancers查詢服務詳情以及問價等。全球反詐騙組織日前在網上公開一些疑似詐騙集團假扮客人問價的截圖，當中也不乏共通點如工作地點為柬埔寨、包機票和酒店住宿等等，令人十分容易上當。曾有一名馬來西亞魔術師收到類似邀請，後來經查證後發現根本沒有相關活動，所以大家在收到工作邀請時，絕對不要輕信。

疑似詐騙集團假扮客人向魔術師問價。

（全球反詐騙組織／Facebook）

攝影師也是詐騙集團目標之一！

（全球反詐騙組織／Facebook）

【柬埔寨詐騙手法】3. 免費員工旅遊

台灣一名醫生在Facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」引述其友人指，現時詐騙集團最新手法是在台灣先開設公司，聘請員工工作，至員工工作約半年後，便舉辦一次公司旅行，到柬埔寨等地遊玩，然後詐騙集團便在當地接手，把受害者帶去做詐騙！

【柬埔寨詐騙手法】4. 朋友邀約旅遊

近日有被困緬甸的港人指，當初因有泰國朋友邀約其到泰國旅遊，更以免費機票和住宿招待他，他便不虞有詐，打算到當地會合朋友。怎料到埗後隨即被綁架到緬甸，被迫從事詐騙工作，至今仍未能返港！

【柬埔寨詐騙手法】5. 網絡情緣約見面

今時今日，網上交友已是常見之事，因此詐騙集團亦看準這個機會，在網上假扮成俊男美女，以吸引一眾單身人士！日前有曾被困緬甸的港人指，他3年前透過Instagram認識一名女子，期後更發展成為情侶。至今年7月，事主被對方誘騙到泰國曼谷相見，卻在到埗後同樣被綁架到緬甸，幸得家人支付贖金，才能返回香港。

保安局：有收到求助！

保安局指，由今年1月至今一共接獲20宗求助個案，現時確認12人安全，當中有10人已回港，惟仍有8人失去聯絡，會盡力協助；同時呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕，如有在外香港居民需要協助，可致電入境處24小時熱線1868；而全球反詐騙組織日前即整合出5大危險國家，呼籲大家近期盡量不要前往。

5大危險國家：

1. 緬甸

2. 泰國

3. 柬埔寨

4. 老撾

5. 杜拜







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