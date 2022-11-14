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為求上網煲劇、打機速度要夠快，不少人都陸續開始轉用5G網絡計劃，不過你又知道自己所選用的電訊商表現如何嗎？網速測試平台 Opensignal 早前就公布了「5G全球流動網絡體驗獎2022」的結果，當中香港也有不錯的成績！

這次報告分別使用了6大準則，包括5G可用率、覆蓋率、下載速度、上傳速度、遊戲體驗和影片體驗。在5G覆蓋率方面，CMHK（中國移動）和CSL都獲得「5G Global Leader」獎項，當中CMHK更獲高達6.4分，全球排第4！

5G覆蓋率：CMHK獲高達6.4分，排全球第4

（OpenSignal截圖）

在可用率方面，CSL、3和CMHK都獲評為「5G Global High Performer」，當中以CSL得分最高，獲23.9分，代表這3個電訊商的用戶使用5G網絡時間比例都較其他電訊商高！不過在下載速度和上傳速度類別，卻沒有香港電訊商入圍。

5G可用率方面：CSL、3和CMHK都獲評為「5G Global High Performer」，當中以CSL得分最高

（Opensignal截圖）

除了在覆蓋率和可用率方面名列前茅，香港的5G供應商在影片體驗方面亦有不錯表現，如以100分作滿分，CMHK獲80.3分好評，是「5G Global Leader」之一；而SmarTone和3亦以79.2分和 78.3分獲評為「5G Global High Performer」！至於在遊戲體驗方面，CSL則較其他電訊商高分，獲87.3分，排行全球第4；不過CMHK、SmarTone和3亦不輸蝕，均入圍「5G Global High Performer」。

5G影片體驗：CMHK獲80.3分好評，是「5G Global Leader」之一

（Opensignal截圖）

5G遊戲體驗：CSL獲87.3分，排行全球第4

（Opensignal截圖）

眾觀整體表現，看來各電訊商都有其可取之處，正考慮轉台的大家，不妨參考一下Opensignal的數據吧！

資料來源：OpenSignal







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