這幾天,港投資者眼球都注意在恒指的升升跌跌,不察覺到第三次世界大戰是與我們擦身而過。見圖一。



事情是有導彈落在波蘭境內,死了兩個波蘭人。烏克蘭指導彈是俄羅斯的,俄羅斯話不是俄羅斯的。美國後來話不是俄羅斯的,稍後進一步謂是烏克蘭的防空導彈落在波蘭。北約也證實了是烏克蘭的導彈,但續稱罪魁禍首是俄羅斯。

筆者補多句,最終的罪魁禍首是北約。如北約遵守與蘇聯的協議,不將北約東拓,及不執行頓巴斯等地舉行公投,相信俄羅斯也不用為了北約五次東拓,拓到俄羅斯門口,而發動這次特別軍事行動,當然北約的背後是美國。

今次挑事的,是烏克蘭,另個挑事者是美聯社。

美聯社做了乜?他日前出了個道歉啟事(圖二)。

道歉啟事謂俄飛彈襲波蘭之消息是來自佚名的高級美情報人員,這是否造謠?九成是,所有傳媒上的謊話,一定是來自不願透露姓名的高……(可以是官,可以是情報人員,可以是內幕人士……)。

烏克蘭總統就一口咬定是俄羅斯導彈,他周二於電視上謂:

「Hitting NATO territory with missiles……This is a Russian missile attack on collective security!This is a really significant escalation. Action is needed。」

烏克蘭政府亦發了聲明,見圖三。



烏想將戰事拓大

這枚烏克蘭導彈是誤落,還是有意落在波蘭境內,將永不會知悉。但烏克蘭想將戰事擴大就是很明顯的。有評論認為,見圖四、圖五。

美國和北約也是一開始拿這件事,立開了會。因為北約一按成員國被襲就會聯合起來去還擊,一還擊就是第三次世界大戰。

筆者危言聳聽?不少西方評論都指這次烏克蘭想引爆三戰的危機,而不負責任的傳媒亦推波助瀾,煽風去打。筆者也是這一類,但只潑水去滅。雖然第三次大戰,今時最易爆發地不是在亞洲,而是在歐洲,但一旦打起上來,無論用不用上核彈,都是人類浩劫。一個稀巴爛的歐洲,還是甚麼世界?

其實擔心有第三次大戰、核戰的,還有個奇人叫王亭之,他也擔心這個,但他擔心戰事的地域,是台海、東亞。

日前的習拜會,美方代表全是國家安全官員,商貿人員欠奉,反映美方今次重點是在談「紅線」。不要天真地以為美方是要尊重中國的「紅線」,而是想借今次講美國在東亞方面的國安「紅線」而已!對此中國應怎應對?主亭之早有論及:

中國恃的是法,凡事依法而行,那就沒有錯了。中國可以再發聲明,一寸領土都不能失,不會因害怕戰爭、害怕制裁,便將領土送給外國。所以希望各國都要尊重中國這個立場,不要因小小一塊領土,便弄到發生核子大戰(發聲明時,要先安撫越南及印度),這便是恃法而行了。對這樣的聲明,美國亦只能打口水戰,因為他絕不能說中國要喪失領土。

恃法而行要剛柔並重,發聲明是剛,外交手段是柔,這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國,目前戰略大錯,錯完再錯,這次嚴厲制裁俄羅斯,真的想制裁到他滅國,那便是愈走愈錯的例子,相信美國對中國的戰略,亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付,步步都走對,只是強調領土不能喪失,那便是中國立法的底線。這樣做,世界上很多國家都會同情中國,這便化解了美國的恃勢。這便如段譽的六脈神劍,平時發不出,待對方強勢之時才突然發力,所以恃勢的慕容公子才會失敗。

但在此之前要做好清理門戶。

王亭之現在擔心的是共業不好,扮愛國的漢奸,現在是拼命挑撥中俄關係,說俄羅斯佔領了多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀。他們的言論表面上不會有重大的影響,可是潛移默化,年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業,那便是受漢奸言論影響下,認為中國已經走向獨裁的路,於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的融和力。這樣,在內外交迫下,中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業,美國人在經濟、金融上克制了中國,於是愈加橫霸,終於弄出一場美俄大戰,發展為第三次世界大戰。

綜合來說,如何肅奸是中俄兩國的要務,趁現在貿易戰、金融戰初起(註:英法官唔撈、中概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港),中俄兩國將漢俄兩奸肅整。不管輿論如何說摧毁人權、如何扼殺自由民主,那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多,因為俄奸在傳媒中似乎沒有甚麼實力,俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉!這就是中國的大問題。

今時世界不安寧,投資者除了要看緊屏幕上的報價跳動外,也不能不關注外圍的政治大勢,因為「政經」兩字,已說明主次之序。



