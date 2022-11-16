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中美在印尼巴峇島會晤，拜登話：「我了解他（習近平），他也了解我……我們要做的只是要弄清楚『紅線』在哪裏。」此紅線論被全球廣泛報道，但拜登真知悉中國的紅線？

（CNS）

講紅線，似乎就是要講國家安全，這次拜登帶去幾乎整個美國國家安全委員會的一把手。據《北京青年報》報道，包括有：

通過央視鏡頭，美方一側包括拜登在內，共有8人。他們都是拜登的「中國團隊」，是負責美對華政策的核心成員，包括：

美國總統國家安全事務助理沙利文、



白宮國安會印太事務協調員坎貝爾、

白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格、

白宮國安會中國事務主任杜如松。

除了上述坐在美方一側的四人，據美國白宮披露的消息顯示，另一名白宮國家安全委員會中國事務主任席恩也在參會之列。



美國國家安全委員會是美國總統的最高智囊平台，是總統就國家安全和外交政策方面的重大問題進行研究的參謀機構。

美國總統國家安全事務助理，也稱總統國家安全顧問，則是總統在安全事務上的首席智囊。沙利文是美國近60年來最年輕的國家安全顧問，在拜登的6名國家安全和外交團隊中，他也是年紀最小的一個。

2012年，美國《外交政策》雜誌評選的影響美國外交政策的50名民主黨人中，沙利文就被稱為「美國外交機構內最具影響力的重量級人物」。當時，他還不到40歲。據央視報道，拜登上台後提出的「中產階級外交」，採用的正是沙利文在美國卡內基國際和平基金會做研究時設計的理念。

「印太事務協調員」是拜登政府在國安委中新增的高級別職務。擔任這一職務的坎貝爾是「印太戰略」的操盤手，他主管着國安委中負責中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務的三位高級主任，並在整個印太以及涉華議題的政策制定過程中發揮真正的技術領導作用。

「中國事務高級主任」一職也是拜登政府在國安委新設立的職位。

羅森伯格是美國國務院、白宮資深專家，熟悉東北亞與中國事務，曾在奧巴馬政府時期負責制定美國對中國和朝鮮半島的政策，還是美國國務卿布林肯的前幕僚長。

杜如松長期進行與中國相關的研究，曾是布魯金斯學會中國戰略計劃主任、美國耶魯大學蔡中曾中國研究中心研究員。這位印度裔「80後」中文流利，被視為拜登團隊中新一代的「中國通」，其不少建議已體現在拜登政府的對華政策中。

外界之前對這場習拜會大致評價是「高關注，低預期」。

據《環球時報》報道，習近平提出：

中美雙方需要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

習近平在會晤中指出，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。

習近平著重強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」



習近平主席強調，當前，時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。何去何從，我們關心，世界各國都關心。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。我們今天的會晤舉世矚目。拜登則提出，五不四無意。

美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫勾」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

耶倫在此次會談，坐於拜登側，以職級言，是必然坐於該位。但我們可以從耶倫在此次峰會前的一些活動，看到美國有幾真心去做「五不四無意」。

在參加此次峰會之前，耶倫在印度訪問，重申了她對歐洲盟友探討過多次的「友岸外包」問題。繙譯一下，所謂「友岸外包」，不過是一個試圖將中國排除在外的新供應鏈。

耶倫一方面說着，美國企業要在太陽能電池板和電動車電池等關鍵產品上擺脫對中國的依賴；另一方面又承認，這兩個全球最大的經濟體很難完全脫勾。

對於中美經貿領域存在的分歧，兩國元首同意雙方財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；此外，也同意雙方外交團隊將保持戰略溝通，開展經常性磋商；同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往……

G20會議啟於2008年，美國雷曼爆煲，美國內經濟岌岌可危，才推出個G20，以補G7的無力挽危局之不足。推出前也是留有一手，不許G20談政治，只論經濟，留回G7去領導世界政局。但今時俄烏戰起，歐美又頭大，第一次讓G20研討政治與經濟，才有習拜會。作為東道主的印尼，也知這個燙手山芋不好接。故就邀請了不是G20成員的烏克蘭參加，但歐美就玩小動作，話會給俄羅斯難看，結果是只俄外長來了，而東道主在開幕發言時講了幾個重點：

1)要保持地區和平穩定；

2)不成為任何主權的代理人（講此句後台下掌聲大動）；

3)要成為有尊嚴地區；

4)不涉入地緣政治。

這是泛泛之詞？想說給哪些與會者聽？

拜登謂了解中國「紅線」，果真？

美國會再踐踏台灣紅線

台灣問題是中國紅線，是紅中之紅，但佩洛西和不少美議員不是踐了？習拜此會之後，美國會不再踐此紅線？相信不。

市場昨日大升，其中一個原因謂是中美關係有改善。但美國怎看待：「中華民族偉大復興」一事？

中華民族復興是由梁啟超提出，孫中山承之。復興大計可見孫中山著的《建國方略》，到習近平更將之制定成國策。

孫中山的《建國方略》是復興中國國內經濟。中國自1978年開放以來，國內經濟有了一定基礎後，就會大國崛起而對外輻射，而這將反映在外交事務上。美國一直以來的一言堂，就感受到威脅，而產生對抗。

過去十年，中國的外交政策有不少轉變：

1)自我定位為世界大國。（世界第二大經濟體還要叫做小國嗎？）。

2)有謂弱國無外交，以前是被動式的外交，人家睬你就睬你，不理你就不理你。國強了，自然不會純被動，外交要走出去，就被人叫做「戰狼外交」。

3)是不是戰狼？中國的外交是：人類命運共同體，即是你中有我，我中有你，要共容、要互惠發展。具體表現可以一帶一路說明，是帶動區域經濟發展，相互受益。

4)這個命運共同體是以誰的命運為依歸？美國是以美國的價值觀為中心，只重自己國家安全。中國一直講是以聯合國為中心，講發展講安全。畢竟美國或歐美的人口佔全球20%，以20%人的主義加於剩下的80%人口，應不應該？或許一個例子說明問題，前美國國務卿奧爾布賴特就謂非洲有些國家是Shithole country（屎坑國家），如斯歧視，才是真的戰狼外交。中國一直強調各國的平等性。

5)出得來行，就有出得來行的義務，就是要承擔國際義務，包括阿丁灣護航、碳中和、應付地球暖化。只要中國一做到，就會為做不到的歐美帶來外交壓力。

6)一個很重要的外交政策是，中國有個12308的電話熱線，全球領使服務，為中國公民提供域外協助。

以上都是中國外交上的紅線、粉紅線，拜登了解到嗎？相信不，不然中美關係怎會在近年全面惡化？全面惡化是近幾屆美政府促成的：

1)克林頓：炸了中國在南斯拉夫的中國使館；

2)奧巴馬：重返亞洲，圍堵中國；

3)特朗普：關稅貿易戰；

4)拜登：科技戰。

中美關係後向如何？筆者希望能轉好，能否好？聽其言，觀其行。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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