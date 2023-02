加入最愛專欄 收藏文章

美儲局主席鮑威爾於前晚在經濟學會(Economic Club)講話,鷹鳴處處,但市場則以鴿唂唂應之,對投資者有何啟示?

(istock)

鮑威爾的鷹鳴原話如下:

「The reality is if we continue to get strong labor market reports or higher inflation reports, it might be the case that we have to raise rates more than is now expected。」

譯過來是:就業市場勁,或通脹仍高,息要多加。

此即:

鮑威爾直接打那些以為美儲局會緩加息以至減息之人的臉。早一日預期鮑威爾會言鴿,故加息預期便跌了,但當前晚鮑威爾鷹聲一出,卻又回升了上去(圖一),並且是回至美儲局今月初議息會議後的高水平。今後這兩三天,這個加息預期的走向很重要,如果是升破今月初美儲局議息會的水平的話,是市場修改了對美儲局加息水平之看法,市場會怎反應?

就在鮑威爾鷹鳴一起,道指、標普與納指均跌,但鷹鳴一完,三個指數均急速反彈(圖二),何故?

市場認為鮑威爾的鷹鳴已如強弩之末,不必懼,故市場便以鴿應之。

如未來一、兩周,道指、標普與納指均再升一兩碼,尤其是納指再飈升(前晚納指升幅已高於道指、標普),美股於前晚之彈升不是因為之前的沽空者被挾倉所致,而是有真正看好後市的買盤。

圖三是高盛統計的最被沽空的股票的彈升(紅線)是遠不及納指(綠線)的彈升。納指是對息口高低極為敏感的一塊,因為不少即興科技股都是在入不敷支、燒銀紙之階段,他們亟需平資金才可生存,以致使其未來有賺錢之機會。

市場有這念頭,是因為不少市場都出現黃金交叉,即50天平均線,上穿200天平均線,利好後市,圖四是標普500前日的黃金交叉。

美滙現死亡交叉

比特幣和黃金也出現個黃金交叉(圖五、圖六),但美滙就出現了個死亡交叉(圖七)。

美股、比特幣、金出現黃金交叉是市場預期美息不強,而美滙跌,亦是因美息會弱。

不過一個詭異的現象是,十年美債息(圖八)一度下跌之後,都急速回升,並見出近日的新高,3.67厘。

當美市場認為鮑威爾的鷹鳴不夠鷹,而當之為鴿時,為何美十年債息都飆升?唔明。

唔明就只好再觀察,這亦是或許昨日(8日)港股不肯升的原因。而又如美市場於未來數天、數周,由黃金交叉轉為死亡交叉時,一場好友殺戮,將可預期。

