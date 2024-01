加入最愛專欄 收藏文章

美國上周公布12月非農就業職位及工資的增長均超出市場預期,加上有耶倫「背書」:美國經濟已實現了軟著陸!市場樂觀氣氛持續,但投資炒預期,今時市場既已反映了減息的利好因素,一旦今周其他經濟數據有任何風吹草動,可能便會給淡友機會翻盤。在這類如履薄冰的環境,巴菲特早就教了投資者5大心法。

標普500指數在新年首周,終止了過去9個星期的升勢(圖),令華爾街不少策略師和基金經理變得審慎,並向投資者預警。《彭博》最新的一項調查顯示,在380名受訪者中,有一半則預期標指成分股的盈利,今年將達到歷史新高。

對投資者言,這項調查是另一個「半杯水」問題:美股會向上或向下,仍是50:50;美經濟最差可像上周五(5日)蕪文的經濟學家亨特警告的經濟衰退,甚至猶如1929年的大蕭條重現。

巴老:股市終升

巴菲特曾說:「對1個月或1年後,股市升跌,我一無所知,但更可能的是,在市場情緒或經濟好轉之前,市場將會升,甚或大升。」即使經濟衰退,投資者手上的股票價值會跌得很低殘,但巴老指出,歷史已證明股市終會再升,更何況今時美國經濟被形容為「具韌性」,失業率低,市場認為只會「溫和衰退」?

巴老名句「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪」,不就是叫投資者,當別人害怕買貨時,可考慮以「折扣價」買股票或其他資產。「壞消息就是投資者最好的朋友。」對巴菲特來說,投資者最好的朋友不單是時間,還有壞消息。

無論經濟和股市有多差,巴菲特認為,投資者仍有5件事情可做。

(1)要為自己預留流動性。這個是否似曾相識?對,當市場普遍預期2023年會出現經濟衰退時,已有不少專家建議,手上要保留大量現金,以給自己空間做明智的決定,而不是被迫做愚蠢的決定。

不過,預留資金備用並不代表要賤賣手上股票。2002年,巴菲特曾親解自己賣股只有兩大原因:一、有更好的投資機會,要套現轉投其他,例如他去年第三季,便沽清通用汽車(美:GM)、強生(美:JNJ)及寶潔(美:PG)套現,轉買短期美債。當時3個月美債息達5.4%,而以上3隻股的股息僅1.3%至3%不等,但巴老自言錢比投資機會還要多;二、股票基本因素變差了,失去了初買入時的競爭優勢。這恐怕才是巴菲特真正沽清3股的原因。他的最佳拍檔芒格的說話可作為那次清倉的註腳:「通用(GM)曾經是一間好公司,但每次簽約買賣後便死了。」(GM was a great company--it just gradually went to hell one contract at a time.)

堅持要買好公司

(2)投資於經得起考驗的公司。經濟差、股市差,藍籌不跌也很難。公司業務放緩,股價自然跌,投資者對這些公司不妨持審慎樂觀的態度。價值投資的精粹是,揀有能力提供優秀產品或服務,以及管理良好而估值偏低的公司。要常比較公司的資產與市值,估值是否低了?要根據公司前景買賣,而不是跟市場前景買賣,「買股不買市」就是這個意思。

(3)堅持正常的投資計劃。巴菲特說,在任何市況下,投資者不宜停止投資,但也不要胡亂買股。巴老強調,要以合理的價格,買由可信任管理層經營的企業。

經濟變化得很快,既然我們不知道大市或股價甚麼時候見頂或到底,只要對個股有充分研究、了解便可買,而不必理會任何市場噪音,包括一些「財演」的分析。投資者要密切注意自己感興趣的股票,候價合適便低吸,善用平均成本法投資,最終會有賺。

(4)不要將所有資金投於沒有增長的資產。任何市況,持現金(或儲蓄)總會安全,但現金並沒有增長潛力。巴菲特也指出,美股10年便跑贏現金,現金在加息周期還好,但長遠看,減息、低息時代持現金就容易令人錯過了投資機會。

(5)保持長遠眼光。巴菲特指出,股市上升可長達幾十年,無論是1929年的大蕭條、1970和80年代初的通脹及經濟低迷,乃至金融海嘯之後的衰退都是短暫的。因此,投資者見近日港股跌也毋須驚惶失措,要寄望明天,否極泰來。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本!► 火速行動