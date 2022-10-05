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姊妹們，過去一個月的環球股市，是否令妳感到驚心動魄呢？！

港股方面，首三季恒生指數合共下跌6175點，跌幅近兩成七。但當中以第三季的表現最差，全季總共下跌4637點，跌幅兩成一，即是首三季的跌幅，有七成半是在第三季出現。

再仔細看一下，其實主要跌幅又集中於9月份，因為單計9月，恒生指數便下跌了2730點，跌幅一成三，即是第三季的跌幅，有近六成是在9月份「跌出來」的。又或者，首三季的跌幅，有四成四是在9月份「跌出來」的，可見9月份是多凶險呢！

雖然今次跌市的始作俑者是美國，市場形容是因為美國「暴力加息」所致，但美股的表現比港股好，實在令我們感到無奈。美股道指首三季合共下跌7612點，跌幅約兩成一。而第三季則下跌2049點，跌幅只有6.7%。單計9月份，道指下跌2784點，跌不只有8.8%。

幸好，美股經過一輪下跌之後，本周一（3日）和二（4日）都強力反彈，合共升了1500多點，升幅約5.5%；而港股假期後也有強勁反彈，今日（5日）中午，港股大升900點，升幅大約5.3%。

（iStock）

假期時我跟姊妹Lucy碰面High Tea，大家自然談到近期的跌市，以及未來的投資前景。

「妳看今次的跌市會持續多久？感覺上好像好多不利因素困擾著環球市場呢！」Lucy問。

「是的，美國大幅加息、美元強勢抽走各地市場的資金、聯儲局縮表兼收水、俄烏戰爭、中美關係惡化，內地持續採用清零政策去抗疫等等，都不利投資氣氛。今次環球跌市的觸發點是美國的所謂『暴力加息』，這令我想起十多年前，應該是2003-2004年左右，環球股市也因為美國突然加息而下跌，當時的市場氣氛跟現在有點相似，那就是成交萎縮，指數反覆下跌，用『陰乾』來形容是最貼切的。我不知道這個市況會維持多久，但如果現在已經進入熊市的話，則可能持續一段較長時間。」

「嗯，熊市？還是股災？」

「雖然熊市和股災都是股價下跌，但兩者也有少許分別的，熊市是股價或指數持續向下，但幅度和速度不太快，而且中間會有強勁反彈，令人誤以為市場已經轉勢，當妳大膽入市之後，股價又重新下跌，而且是一浪低於一浪。」

「那麼，股災又如何？」

「股災通常是指，股價或指數在短時間內大幅下跌，這當然令人感到驚怕，但同樣地，股價或指數可以在短時間內復原。2008年的金融海嘯就是明顯例子，兩年前的新冠疫情大流行也是這樣，當股價一下子大跌之後，又可以很快作出強勁反彈。當然，這也要有客觀因素配合才可以的。上兩次股市大跌之後，美國聯儲局馬上減息，又推出量寛。兩年前更是無限量寛，加上市場憧憬疫苗面世，所以，股價和指數都能夠迅速回升，而且愈升愈有，尤其是科技股，因為她們能夠適應經濟的新常態。」

「嗯，這個我有印象！但妳的意思是，今次的情況不一樣？」

「是的，因為今次跌市是由大幅加息導致，美國聯儲局正處於兩難局面，不加息難以壓抑通脹，力度太大又可能損害經濟，令到經濟衰退，間接影響公司的盈利增長，所以，如果聯儲局拿捏不準，隨時會解決了通脹的問題，卻產生衰退的問題。因此，我勸妳還是保守一點，每次股市反彈，可能不是買貨的時候，而是沽貨呢！」

「啊，原來妳是看淡後市的！」

「過去的經驗不得不令我這樣想呢！」我告訴Lucy。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







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