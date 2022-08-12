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嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

李寧(02331)上半年多賺近12%至近22億元人民幣，半日飆近6%冠藍籌，更是現貨主板市場上，資金淨主動買入第二多股份，藉績優追入值博率夠嗎？芯片股方面，中芯(00981)及華虹(01347)業績已公布，板塊借業績抽高機會有幾大？短期上望空間還有多少？電力股AH股半日AH股齊升，華電國際(01071)、華能國電(00902)半日升近4-5%，內地高溫天氣持續，用電需求增加，電力股可追？

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