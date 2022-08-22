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2022-08-22

林嘉麒拆解光伏股不升之謎！長汽急飆有何啟示？把握商湯逃生門！

#hot talk 1點鐘 #光伏股 #新特能源 #01799 #風電股 #長汽 #02333 #商湯 #00020 #港股 #分析 #元宇證券 #林嘉麒

嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　內地一如預期下調一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR），惟幅度比預期大，離岸人民幣一度低見6.85，惟中港股市先跌後回升，市底不太弱？內地限電影響下，多晶硅供應緊張，惟上游光伏股不升？整體電力股未屈部署買入時機？長汽(02333)急飆12%，有何啟示？

 

 

影片網址：https://youtu.be/DOSV53cA6Ag?t=30

 

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