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新一輪消費券終於到手啦！不知道$2000可以點使？我覺得最好就是用來獎勵自己去staycation 鬆一鬆！目前不少酒店都推出消費券優惠，好像是一宿三餐、買一送一、免費升級客房等等，以下就為大家精選8大Staycation優惠，有部分是限時搶購，即睇詳情！

【消費券Staycation優惠】千禧新世界香港酒店︰一宿包三餐、買一送一！

坐落於維多利亞港海濱沿岸的五星級千禧新世界香港酒店推出3大優惠，酒店接受付寶、八達通、Tap&Go、微信支付、PayMe及BoC Pay六種電子支付工具付款，即睇著數！

#1 「享‧饗」住宿禮遇︰一宿包三餐

由即日至10月31日，千禧新世界香港酒店為各位吃貨推出「享‧饗」住宿禮遇，住一晚食足3餐，包括Café East雙人自助早餐、房內兩位用下午茶套餐，以及自選兩位用午市或晚市饗宴，大家可選享La Table French Brasserie、嵯峨野或桃里精選套餐或Café East 自助餐。此外，大家還可以免費享用房內自選電影服務，星期一至四更有機會提早下午1時入住、延遲退房至下午3時！

房內下午茶套餐

（圖片由千禧新世界香港酒店提供）

價錢︰每房每晚$1,400起

詳情及預訂︰https://bit.ly/3Q9ij3x

#2 「微醺x泡泡樂」住宿套餐︰LUSH泡泡浴芭+LAIBA自調雞尾酒！

如果想放鬆身心的話，就可以考慮「微醺x泡泡樂」住宿套餐！大家可以選擇入住豪華城景客房、豪華海景客房、聚賢薈城景客房或聚賢薈海景客房，套餐的入住時間從下午五時起，翌日可延遲退房至下午五時！酒店會向住客送出LUSH人魚傳説泡泡浴芭乙個及面膜試用裝乙盒，還有LAIBA瓶裝手工雞尾酒（125ml）兩瓶連高球杯兩隻及搖酒壺乙個！大家同樣可以免費無限享用房内自選電影服務，不過要留意套餐只適用於即日起至九月三十日期間逢星期日至星期四的staycation！

（圖片由酒店提供）

價錢︰每房每晚$980起

詳情及預訂︰https://bit.ly/3Q85s1I

#3 「買一送一」住宿優惠

由即日至10月15日，酒店亦推出「買一送一」住宿優惠，預訂「1+1住宿禮遇」或「買一送一度假之選」，可獲第二晚或第二間相同級別客房免費住宿。大家使用此優惠都可享免費房內自選電影服務及延遲退房時間至下午3時、餐飲八折優惠，同時亦可以優惠價每人每日$140加配Café East豐富自助早餐！

（圖片由酒店提供）

詳情︰https://bit.ly/3QrOHhL

千禧新世界香港酒店

地址︰尖沙咀麼地道72號

電話︰2313 4305

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