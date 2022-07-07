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曾聽說，傳統日本公司有種「終生錄用」的形式，員工一生都會在同一公司工作，有份穩定工作聽起來幾吸引，不知道員工會否厭倦呢？說起來，最近日本有個詞語很流行，就是「hatarakanai ojisan」（不工作的大叔），有日本公司就此進行調查，原來有不少日本打工仔都覺得公司聘用了很多不擅生產的老員工！到底日本老員工跟香港的「Old Seafood」一樣嗎？如何跟老員工相處？即睇調查結果及管理貼士！

常講廢話？零生產都有人工加？

網上學習開發公司SHIKIGAKU針對聘用人數平均逾300的大型企業進行調查，詢問公司的年長員工是否出現怠惰。結果顯示，有近半（49.7%）的受訪者認為年長員工經常都找機會去抽菸和吃東西，更指出老員工經常都講廢話（47.3%）和放空（47.7%）。年輕一代向來都被掛上「機不離手」的標籤，而日本都老員工都有類似的垢病，有35.3%的受訪者就覺得他們整天都在上網。

調查亦總結出受訪者對老員工的印象，有45%的員工認為他們「無心工作」，更有41%的人指出老員工無生產力仍有加薪的情況。這樣的工作態度會為公司帶來甚麼影響呢？有過半的員工都覺得老員工會削弱同事的士氣（60%），近半的員工就抱怨反令工作量增加（49%）！畀大家揀，你會想有不做事的老員工還是諸多意見的「Old Seafood」呢？

（愛回家之開心速遞影片截圖）

即睇管理老員工貼士

1. 設立績效評估（Performance Appraisal）

要做好管理，相信「一視同仁」是其中一大關鍵，「做又卅六唔做又卅六」真的會令員工不服！進行是次調查的公司SHIKIGAKU就建議設立績效評估（Performance Appraisal）來避免員工偷懶！企業應該以員工的工作表現來確定薪金，藉此來推動老員工有動機來獲取更高人工。香港應該有不少公司都設立KPI來判斷員工有無得加薪或是Bonus有多少，打工仔又覺得這個制度是否公平公正呢？



2. 協助找回工作熱情

管理不能一味左設定制度右加甚麼規矩，軟硬兼施才是好辦法！一般老員工在工作上都已有一定的經驗和能力，但大多都不敢走出自己的舒適圈。此時，主管不妨為老員工調整一下工作內容、安排一些合適的培訓課程，激發老員工沉睡已久的工作熱情。







3. 製造良性競爭產危機感

人在安逸的環境自然會變得懶惰，所以主管要適時「耍花樣」，到某發展階段邀請新人才加入，帶入良性的競爭，讓員工擺脫「無咗我唔得」的心態！正所謂，有壓力才會有進步！





（《無法成為野獸的我們》劇照）







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