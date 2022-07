加入最愛專欄 收藏文章

文題這個「中美」不是中國和美國,而是中東和美國關係終沒了。這對國際地緣政治和世界油價有重大意義。

拜登日前中東一行,目的是:



(1)要指摘沙特殺害了個美籍沙裔的記者;

(2)要求沙特多產油;

(3)修補中東/美國關係。

結果?

拜登一行剛踏上空軍一號離開沙特,沙特外長特意叫了霍士電視台記者Alex Hogan回來作第二次訪問,叫得你回來,就是有特別料益你,沙特外長講了甚麼?見圖。

原文照錄,免有誤傳,簡單譯過來是:

(1)沙特可以從目前的日產1,020萬桶油,增至1,300萬桶油,盡嘞,再無得多嘞,這個增產得同OPEC+(即有俄羅斯份)去決定,明眼人都看出這是耍拜登。

(2)拜登有沒有指摘沙特政府殺了美籍沙裔記者Khashoggi?沙特外長話無聽過談此,但沙特就講美國聯同其他人殺了Shireen Abu Akleh這位女記者,亦指摘美國在伊拉克等地殺了不少回教徒。

沙特對美國明確Say No

在拜登與沙特人員見面後,沙特外長立出了個聲明。

「[you] cannot impose your values by force.……The Crown Prince was quite clear with President Biden, and we have our own values and those are not going to align 100% with US values ever because we are very, very proud of our own traditions, our own values, our own faith.」

大意是:沙特王儲清楚向拜登表明,我們(沙特)有我們的價值觀,不會與美國的價值觀100%脗合,但我們以我們的傳統、價值觀、信仰為榮。

一直以來,美國話乜,沙特就會做乜。但今時,沙特對美國明確Say No。

中東與美國的關係可以說是終沒了。

以前美國話俄羅斯會威脅到沙特,但自從俄羅斯加入了OPEC(石油組織),成為OPEC+後,沙特發現與俄羅斯合作可以穩定(其實是推高)油價,有益沙特和俄羅斯荷包。外交上是沒有永恒敵人,只有永恒利益,這個利益關係,使到沙特再不認為俄羅斯是威脅,反之在奧巴馬、特朗普和拜登的霸凌外交,益發使開始站起來的發展中國家敢起來Say No,沙特就是一個昔日唯美是從的國家向美國講,你有你價值觀,我有我價值觀,不要將你的一套推向我,這個宣言是極之重要的,可樂文化忍夠了。

OPEC與俄羅斯聯手,對世界油價有甚麼影響,不少投資者只憂慮未來數月美國衰退會減少石油需求,但看遠些就會有大不同看法。下文是國際能源署於6月30日發表的報告:

國際能源署指出,2023年全球石油需求將超過疫情前水準。

美國《The Wall Street Journal》報道,國際能源署(International Energy Agency, IEA)表示,經過與疫情相關的封鎖及俄、烏戰爭帶來之經濟衝擊後,預計2023年全球石油需求將超過疫情前水準。

總部位於巴黎的IEA近日在其備受關注的石油市場報告中指出,2023年原油需求將增加220萬桶/日,達到1.016億桶/日,此將是新冠疫情爆發以來,年度石油需求首次超過2019年需求水準。

IEA係首次提供2023年石油需求預測。雖然歐洲及北美等已開發國家對2022年需求反彈最大,但在該年的石油需求成長中,將有80%來自經濟合作與發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)之外的經濟體。

由於新冠疫情升溫,中國政府採取封城措施,今年經濟成長遇到阻礙。2023年石油需求成長很大程度上將受到中國推動,預計2023年中國石油需求將增加93萬桶/日,此將使中國重新確立其全球石油需求成長首要地位。此外,國際旅行將恢復,2023年航空燃油需求將增加99萬桶/日。IEA表示,已開發國家預計將應對不斷惡化的經濟前景及高通貨膨脹。

美國《The Wall Street Journal》報道,IEA也預測石油供應成長將落後於需求成長,讓已緊縮的市場面臨每日50萬桶供應缺口,油價將急漲。預計美國石油生產廠商2023年將增加供應,而石油輸出國組織(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)的成員國被認為實現增產目標仍有難度。預計石油生產商將難以跟上石油需求反彈的快速步伐。IEA預計,2023年全球石油供應量將增加130萬桶/日,達到1.01億桶/日,因此仍將產生50萬桶/日的供應缺口。

歐洲及北美國家已投入數年時間使經濟向更環保的能源轉型,促使這些國家一直不願增加石油產量,以紓解俄國入侵烏克蘭後不斷發酵的供應危機。同時,OPEC+的主要產油國受技術問題和產能瓶頸影響,一直難以實現適度增加供應目標。據IEA指出,截至今年5月,OPEC+實際產量比目標產量減少280萬桶/日,預計OPEC+問題將持續到2023年。IEA並預測,2023年OPEC+產量將下降50萬桶/日,至5,110萬桶/日。同時,非OPEC+成員國的供應量預計增加180萬桶/日,達到5,000萬桶/日。

IEA將今年的石油需求預期維持不變,約9,940萬桶/日,而2019年新冠疫情爆發之前的需求量為1.004億桶/日。IEA並對2022年的石油供應預期提高60萬桶/日,至9,980萬桶/日。

普京於昨日(19日)出訪中東,有甚麼結果?等看。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







