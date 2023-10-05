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近年亞洲地區對在歐美當道的蒸餾酒相當熱衷，很多都加入了本地原素去進行生產，像製作威士忌有聲有色的日本自然不在話下，當地其他應運而生的蒸餾酒水平也相當不俗，當中不少移居至此的歐美人士萌生在當地製作Gin的念頭，讓新興Gin一如雨後春筍。整體而言，亞洲年輕人被雞尾酒文化薰陶甚深，而以Gin作為基酒的飲料亦是相當普遍，正好藉此向世界展視當地酒文化如何獨具風采。譬如菲律賓Full Circle Craft Distillers Co. 的ARC Gin、印度Third Eye Distillery的Stranger & Sons Gin等，小編暫時也還沒品嘗過，有機會喝過再跟各位分享，現在先來介紹這些較易入手的亞洲好GIN吧！

#1 中國風啟蒙Gin：Porcelain Shanghai Dry Gin

看到充滿傳統中國風尚的瓷器瓶身，觀感已讓人難忘，再喝一口滿滿的中華風味Gin，大概你也只能乖乖買單。Porcelain（百思林）是一家位於中國遼寧省的家族擁有和經營的釀酒廠。瓷Gin為工藝Gin世界帶來了濃郁的中國工藝和優雅。采用最優質的原料精心手工制作，小批量蒸餾生產。

品牌標志性系列由 18 種獨特的植物萃取而成。這是一款非常平衡的杜松子酒，開頭是柑橘甜豆蔻味，緊接柔和的杜松和薰衣草中段，並以微微的杏仁味收結。它突出了蒙古杜松子、熱四川胡椒和芳香小豆蔻的異國風味。洋甘菊和薄荷的香氣帶有甜檸檬和酸橙。口感上有蜜餞薄荷味，然後是草本植物味和略帶苦味的柑橘髓。沒有刺鼻或苦味，使其無論是純飲用或用作基酒亦相當理想。

#2 中華柑橘風：Porcelain Mandarin Gin

此瓷橘子Gin充滿濃郁的橘子味，散發出獨特的甜柑橘味。酒香濃郁，充滿活力和清爽，口感甜美，突出了其標志性植物溷合物中玫瑰和薰衣草的香氣。杜松、小豆蔻和薄荷的香氣撲鼻而來。入口帶有小豆蔻、八角茴香、杜松和略帶煙熏的後味，快到最後的熱度留下微微炙熱感。與品牌的 Signature 系列相同的 18 種植物成分，並添加了突出量的橘皮，以提供更深的味道。甜柑橘味。這種風味較重的杜松子酒確實是獨一無二的。品牌的釀酒師創造了這款杜松子酒來慶祝節日並為我們所有人帶來繁榮。





