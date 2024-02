Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 Rum 酒與雪茄的絕配Pairing!推介4款朗姆酒,讓煙燻檜木、黑朱古力和飽滿的酒體豐富口腔 可能對很多人來說,包括我本人而言,如果要選擇雪茄Pairing搭當的話,直觀地會想到本身具煙燻味與烤菓香的威士忌應該不錯,但其實Rum(朗姆酒)的口味特色像煙燻檜木、蜂蜜、黑朱古力、炭烤咖啡等與雪茄亦是出奇匹配。早前獲雪茄品牌Davidoff邀請來了一次深度RUM酒Pairing,真正地樂不可支! 很多對於Davidoff (大衛杜夫)的認識,應該是因其深受Winston Churchill 丘吉爾鍾愛,特別是其響負盛名的The Late Hour Series。不過品牌其實每年亦有推出生肖系列雪茄,亦深受收藏家歡迎;像今次的龍年限量版(Year of the Dragon),甚至加上其他配件,像龍年限量版陶瓷煙缸和龍年限量版双刄雪茄剪,更具收藏價值。 這款龍年限量版的推出,象徵品牌完美地呈現了中國十二生肖的第一個循環。選用了厄瓜多爾茄衣、多明尼加茄套,當品享這支限量版雪茄首段未切割的部分時,帶有濃郁的烤堅果、奶油和微妙的甘草味。及後的味道逐漸發展、變化,展現出蜂蜜、白胡椒和柑橘的風味,並融合在一起。雪茄後段帶清新的香料和橡木的味道,與主導的黑巧克力味配合更變得相得益彰。 Davidoff Year of the Dragon Dictador 20 YO Rum 這款陳釀20年的哥倫比亞Rum酒,經過世界上非常稀有的櫻桃木桶進行熟成,酒體呈深琥珀中帶紅棕色,聞香有如在草原上被豐富的軟焦糖、香草、煙燻檜木、蜂蜜、太妃糖、炭烤咖啡,以及被結實的橡木包圍著。這正好與雪咖前段的奶油與甘草味亙補,提昇味覺享受。 Dictador Aurum 利用蜜甘蔗糖去打造,這款Rum先在充滿傳統氛圍的銅製蒸餾器進行蒸餾,然後在波本木桶中陳釀熟成,造就出其富雲尼拿味的順滑口感,帶檜木、白花和蜂蜜的甜美風味,以豐富的炭烤可可豆、熱朱古力味作結,正好與雪茄前、中段的蜂蜜、堅果以至奶油亙相輝映。 Dictador Jerarquia Rum 29 YO Port Cask Finish Jerarquía是一款以高年份及稀有作為號召的Rum酒系列,由哥倫比亞釀酒大師Parra家族把關,每一桶的系列Rum酒都堪稱匠心獨具。 採用了最優質的美國橡木桶、雪莉酒桶及Port桶過桶陳釀,讓這款酒層次複雜多變,紅莓與黑加倫子的野菓香氣怡人,隨之而來,黑胡椒、皮革、松木、黑朱古力、雪茄煙斗,以至香料味層層遞進,口感還洋溢著熱帶果實、紅蘋果與英國紅茶的氣息,收結帶有微微的橙皮與堅果味;這與雪茄中後段美妙的白胡椒、橡木味與主導的黑巧克力味堪稱難得絕配。 Dictador Jerarquia Rum 35 YO Bourbon Cask Finish 同樣是Jerarquía系列,說明這是一款高年份及稀有的Rum酒,由哥倫比亞Rum酒世家Parra家族打造。充滿烤咖啡、奶油的圓潤香氣,入口富香料與肉豆蔻氣息,甜美的英式紅茶,黑加倫子的野菓尾調,與雪茄後段的香料、豆蔻味可謂相得益彰。 Readmore:除了威士忌,雪茄還能配甚麼酒?4種與雪茄絕配的烈酒!





