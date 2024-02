Travel & Dining 玩味誌 - 蕭國仁 Henry SIU



加入最愛專欄 收藏文章 農曆新年聚會必備!龍年特別版威士忌、紅酒、啤酒,舉杯同賀新一年,喜慶感Up! 忙忙碌碌,轉眼一年又過去,又是時候約上親朋好友大宴一番的好機會,為新年特別安排的好酒,小編特別為你精心挑選如此年度大購物的心水清單,除了之前介紹過的干邑之外,當然還有其他美酒之選! Readmore:老派酒局之必要!二大干邑品牌的龍年特別版美酒,將喜慶推至最高! Johnnie Walker Blue Label 2024 Year Of The Dragon Johnnie Walker - Blue Label 每年的生肖特別版都是收藏家會欣然納入酒櫃的必然之選。今次品牌找來藝術家James Jean合作,他是一位享譽世界的著名當代藝術家和大膽的文化先驅。他的超風格化美學漂浮在夢幻般的幻想與情感色彩之間,他的世界充滿了多種參考——從傳統的中國捲軸畫到更現代的運動,如動漫和漫畫。正如熟成的威士忌在木桶中精心陳釀後綻放生命一樣,2024 年龍年也將帶來好運。 品牌聯乘高級酒杯製造商 Riedel 推出設計高雅的 Johnnie Walker Blue Label x Riedel 限量版新年禮盒,內含兩枚精美的 Riedel 水晶酒杯,送禮自用皆宜。 John Walker & Sons XR 21 YO 品牌融合超過兩世紀的消逝酒廠Port Dundas 絕版酒液,再現珍稀僅存的絕世靈魂,幻化鮮活生命力,釀造甜美柔順奶油香草氣息與木質辛香調性。採用至奢臻選,精選數間21年以上單一麥芽威士忌,融合滋養極蘊風味且深邃迷人的酒體性格。這酒立體調和,喚醒源自時光沉甸的醇釀酒體,釋放果香與麥芽風味層層交織的馥郁氣息,調和出絲綢般醇厚迷人質地。 Glen Grant單一純麥威士忌龍年特別版 自從直接由本地分舵掌管後,Glen Grant(格蘭冠)近來帶來了不少有趣的計劃。像為迎接龍年將至,品質推出了限定禮盒,包括富果香與濃厚堅果香味的「格蘭冠 10 年單一純麥威士忌」;聞香富蜂蜜、橘果氣息,入口如絲,富蘋果、焦糖香甜味道的「格蘭冠 12 年單一純麥威士忌」;揉合白花香氣、蜂蜜與雲呢拿蛋糕味的「格蘭冠 15 年單一純麥威士忌」;花香撲鼻而來,結合橡木味和香料氣息,入口富麥芽焦糖與葡萄乾味的「格蘭冠 18 年單一純麥威士忌」。品牌更特意設計了龍年限定瓶塞,以金屬和幾何圖形勾勒出龍頭的姿勢,霸氣十足。 Penfolds 389 新春禮盒套裝 為迎接龍年,近年創意多多的Penfolds當然又有新動作;品牌引以為傲的Penfolds 389,將以2024 新春禮盒裝示人。盒面繪有瑰麗的龍年花紋,酒瓶上刻有專屬祝福,呈現獨一無二的慶賀禮物。 帶有麝香、芥末粉、摩洛哥辛香料及乾燥草本等香料味。口感集中、緊實,活潑的酸度為酒體帶來清新風格;另有果醬、杏仁糖霜、甘草、八角和炭烤風味,伴隨著細緻的橡木桶味。質地細碎的單寧悄悄化開,使得酒體愈加有個性、尾韻悠長。 Asahi Super Dry CNY 2024 Asahi Super Dry聯乘日本像素藝術家 Hermippe推出龍年像素限量版,將在香港、中國內地、台灣及新加坡獨家有售。罐身結合現代日本像素藝術及龍年元素,創造出超乎預期的像素龍造型。像素藝術與日本1970年代的電子遊戲文化相關,近年已超越遊戲的界限,發展成為一種跨越現實和數字世界的表達方式。看似簡單的像素藝術擁有無限創意潛力。 與大膽創新的品牌概念相映成趣,限量版罐身以像素描繪了富未來主義的東京城市風貌,活力滿載的紅色糅合 摩登型格的銀色貫穿於整個構圖之中,仿如置身於先進多元的像素世界般。





