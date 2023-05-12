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不少朋友問我，今屆香港澳門米芝蓮指南中，有沒有對哪一間新星餐廳獲獎特別有感覺，答案是有的，香港餐廳應該是自己向來喜歡的「潤」，一星升二星，的確要祝賀默默耕耘的洪師傅。而澳門餐廳則肯定是位於美獅美高梅酒店的高級四川菜餐廳「蜀道」，由2018年剛開業已經喜歡上，之後到訪過幾次依舊感覺良好，疫情時間休業了一陣子，終於在今年拿下了一星殊榮，實在可喜可賀，亦肯定了總廚楊登全師傅和美高梅團隊多年來的努力。作為粉絲的我當然要立即捧場，順道恭賀一下楊師傅，於是在米芝蓮頒獎禮的第二天晚上便來到闊別三年的「蜀道」，品嘗楊師傅炮製的星級美饌，一切來得太開心！

一步踏進餐廳，環境依舊瑰麗堂皇，清雅的茶廊以詩詞字畫作裝飾，配上特別高挑的樓底，盡顯氣派不凡。走過餐卓兩旁的蜿蜓曲折通路，加上模仿崎嶇石路的地毯，重現出古代運送貨物的狹窄絲路，餐廳的英文名字 Five Foot Road 亦由此而來。

可能大家會有一個錯覺，以為川菜都是辣，其實老川菜是不辣的，辣椒也是到了明朝末期才傳入中國，楊師傅希望把傳統川菜重新展現於客人面前，餐牌上的菜式，辣與不辣，各佔一半，務求讓新一代客人對川菜有更多認識。

安坐好後，先欣賞四川傳統的茶藝表演，只見氣度不凡的女茶師把手上的長嘴茶壺隨心舞動，動作漂亮，好不瀟灑。之後再用長壺的熱水沖調出養生八寶茶，暖身又暖心。

喝過養生茶後，再來一口法國香檳Pol Roger Pure Extra Brut，用氣泡慶祝佳績。

正式用餐前先來餐前小吃虎皮燒椒澳洲帶子，軟嫩的帶子散發點點辣香，吃得胃口大開。

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