才華大廚坐鎮市集風情西班牙餐廳!創意新餐單:鮮香嫩烤沙甸魚配杏仁汁、濃惹入味燉牛肚、鮮味鮟鱇魚肝汁烤原隻波士頓龍蝦,來一口Sangria,Cheers! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/yancantaste/44340

