創意,可幻化成漆黑裏的一點光,為視障人士領航。今期,我與大家分享的創業故事,是來自一位在香港土生土長的孟加拉少女。她研發的「智能眼睛」,能夠「讀出」距離及物件,可陪伴視障人士單獨外出。對她來說,用自己「創業之火」,持續照亮弱勢社群的生命,便是成功。

這位二十出頭的少女Lamia,「創業之火」由疫情爆發初期燃亮起來。一向關注弱勢社群福祉的Lamia,經常當非牟利機構義工,曾到偏遠的元朗及天水圍地區,向長者派發防疫包,期間,她發現視障人士的境況最為堪虞。Lamia感觸說:「視障人士看不清楚四周環境,全靠雙手觸摸物件,令感染新冠肺炎的風險增加,他們大部分時間只好留在家中,被社會忽略。據了解,全港現時約有三十萬名不同程度的視障人士,急需援助。」

給視障人士「眼睛」 親自了解所需

「我希望研發一個能引導他們的儀器。」Lamia萌起創業夢,初心很簡單,就是研發一種智能工具,讓視障等人士佩戴後,毋須依靠他人,可獨立外出。因此,她在2021年組成團隊,創立威迪實驗室,研發可以充當視障人士眼睛的智能眼睛「Seekr」,讓用家透過鏡頭及人工智能,辨別不同種物件,以及物件與用家之間的距離,再以廣東話或英文的語音系統讀出。

為確保產品可滿足視障人士的需要,她曾經向視障人士福音中心及香港失明人協進會等多間機構請教。Lamia憶述:「初版的Seekr,是用繩索繫在用家頸部,惟用家試用後指Seekr搖擺不定。為了增加其穩定性,我便改用磁扣,之後更會加入防水及安全模式,方便用家二十四小時使用。」

提示用家巴士站位置 冀明年推出市場

Lamia指出:「Seekr可協助用家更容易乘搭交通工具,它能夠提示用家巴士站的距離或前面有乘客。例如,Seekr會說:『向前行十步,便到巴士站;有人在你五步前面,小心!』」她指出,現時,Seekr的準確性約為百分之九十,正與香港科技大學及香港大學的相關機構合作,致力提升其準確性及新增功能,希望明年底能夠推出市場。她說:「Seekr較導盲犬不同之處,就是毋須接受訓練,不會患病,也不會死亡,全天候提供服務。」

團隊初心一致 幸獲家人支持

Seekr是科技產品,惟Lamia在大學所讀的科目則完全與科技無關。她在2019年獲得香港大學文學士;到2021年修畢香港中文大學法學博士;現時正在香港中文大學攻讀法學專業證書。熟悉法律的她,明白沒有一個人是萬能,她組成一個擁有不同領域專才的團隊,互補優勢。以她為例,她負責公司的法律及商業運作部分。她強調:「只要大家理念相同,便可一起追尋創業夢。」她團隊裏的工程師們也懷著同一信念,決意透過科技幫助視障人士。

回想創業首半年,Lamia指最缺乏的是資金。她的團隊都要做兼職,將所得的收入,全數投入公司營運,「我們都是學生,放學後做兼職,又要創業,辛苦程度可想然知。但到公司有了成績後,便知道付出的努力沒有白費。」她強調,父母的支持十分重要,「父母不但沒有反對,還提供無限支援。事實上,父母當年也是來港開設公司,他們都知道創業的需要。」

成功就是竭盡所能服務社會

她又指出,當外界對Seekr有正面回饋時,即代表團隊正沿著成功方向前進。如何才算成功?Lamia認為,成功是一個旅程,能竭盡所能服務社會,解決社會問題,便是成功。來自美國心理學家Angela Duckworth的一席話,亦成為她成功的座右銘,「Hard work will take you somewhere but what will give you success is grit。」(努力會令你向著目標進發,意志才是成功的關鍵。)Lamia說:「意志不能從學校學到,靠自己培養出來;我相信,在香港有很多創業人士都有堅定意志,渴望成功。」

她提醒初創人士,遭到挫折不要懼怕,「挫折只是代表你向著成功之路,又行近一步」。遇困難時要懂得找援手。她特別指出,初創者大多缺乏資源,最好擴闊人脈,與不同公司合作,共建創業路。

沒有創業過程是一帆風順的,筆者樂見Lamia以堅毅意志征服挑戰,這種正面態度,是初創人士應該學習的。此外,筆者亦很欣賞Lamia及其團隊的創業熱誠及初心。在讀書的同時,又要兼顧公司事務,更將兼職所得的薪金用以發展Seekr,全是希望研發產品幫助更多弱勢社群,這份精神實在令人敬佩。事實上,Lamia的創業例子,正正反映香港是一個「創業之都」,香港提供自由的創業優良環境及所需資源,任何人只要有創業夢,肯拼肯試,成功指日可待。







