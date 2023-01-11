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創意，可幻化成漆黑裏的一點光，為視障人士領航。今期，我與大家分享的創業故事，是來自一位在香港土生土長的孟加拉少女。她研發的「智能眼睛」，能夠「讀出」距離及物件，可陪伴視障人士單獨外出。對她來說，用自己「創業之火」，持續照亮弱勢社群的生命，便是成功。

這位二十出頭的少女Lamia，「創業之火」由疫情爆發初期燃亮起來。一向關注弱勢社群福祉的Lamia，經常當非牟利機構義工，曾到偏遠的元朗及天水圍地區，向長者派發防疫包，期間，她發現視障人士的境況最為堪虞。Lamia感觸說：「視障人士看不清楚四周環境，全靠雙手觸摸物件，令感染新冠肺炎的風險增加，他們大部分時間只好留在家中，被社會忽略。據了解，全港現時約有三十萬名不同程度的視障人士，急需援助。」

給視障人士「眼睛」 親自了解所需

「我希望研發一個能引導他們的儀器。」Lamia萌起創業夢，初心很簡單，就是研發一種智能工具，讓視障等人士佩戴後，毋須依靠他人，可獨立外出。因此，她在2021年組成團隊，創立威迪實驗室，研發可以充當視障人士眼睛的智能眼睛「Seekr」，讓用家透過鏡頭及人工智能，辨別不同種物件，以及物件與用家之間的距離，再以廣東話或英文的語音系統讀出。

為確保產品可滿足視障人士的需要，她曾經向視障人士福音中心及香港失明人協進會等多間機構請教。Lamia憶述：「初版的Seekr，是用繩索繫在用家頸部，惟用家試用後指Seekr搖擺不定。為了增加其穩定性，我便改用磁扣，之後更會加入防水及安全模式，方便用家二十四小時使用。」

提示用家巴士站位置 冀明年推出市場

Lamia指出：「Seekr可協助用家更容易乘搭交通工具，它能夠提示用家巴士站的距離或前面有乘客。例如，Seekr會說：『向前行十步，便到巴士站；有人在你五步前面，小心！』」她指出，現時，Seekr的準確性約為百分之九十，正與香港科技大學及香港大學的相關機構合作，致力提升其準確性及新增功能，希望明年底能夠推出市場。她說：「Seekr較導盲犬不同之處，就是毋須接受訓練，不會患病，也不會死亡，全天候提供服務。」

團隊初心一致 幸獲家人支持

Seekr是科技產品，惟Lamia在大學所讀的科目則完全與科技無關。她在2019年獲得香港大學文學士；到2021年修畢香港中文大學法學博士；現時正在香港中文大學攻讀法學專業證書。熟悉法律的她，明白沒有一個人是萬能，她組成一個擁有不同領域專才的團隊，互補優勢。以她為例，她負責公司的法律及商業運作部分。她強調：「只要大家理念相同，便可一起追尋創業夢。」她團隊裏的工程師們也懷著同一信念，決意透過科技幫助視障人士。

回想創業首半年，Lamia指最缺乏的是資金。她的團隊都要做兼職，將所得的收入，全數投入公司營運，「我們都是學生，放學後做兼職，又要創業，辛苦程度可想然知。但到公司有了成績後，便知道付出的努力沒有白費。」她強調，父母的支持十分重要，「父母不但沒有反對，還提供無限支援。事實上，父母當年也是來港開設公司，他們都知道創業的需要。」

成功就是竭盡所能服務社會

她又指出，當外界對Seekr有正面回饋時，即代表團隊正沿著成功方向前進。如何才算成功？Lamia認為，成功是一個旅程，能竭盡所能服務社會，解決社會問題，便是成功。來自美國心理學家Angela Duckworth的一席話，亦成為她成功的座右銘，「Hard work will take you somewhere but what will give you success is grit。」（努力會令你向著目標進發，意志才是成功的關鍵。）Lamia說：「意志不能從學校學到，靠自己培養出來；我相信，在香港有很多創業人士都有堅定意志，渴望成功。」

她提醒初創人士，遭到挫折不要懼怕，「挫折只是代表你向著成功之路，又行近一步」。遇困難時要懂得找援手。她特別指出，初創者大多缺乏資源，最好擴闊人脈，與不同公司合作，共建創業路。

沒有創業過程是一帆風順的，筆者樂見Lamia以堅毅意志征服挑戰，這種正面態度，是初創人士應該學習的。此外，筆者亦很欣賞Lamia及其團隊的創業熱誠及初心。在讀書的同時，又要兼顧公司事務，更將兼職所得的薪金用以發展Seekr，全是希望研發產品幫助更多弱勢社群，這份精神實在令人敬佩。事實上，Lamia的創業例子，正正反映香港是一個「創業之都」，香港提供自由的創業優良環境及所需資源，任何人只要有創業夢，肯拼肯試，成功指日可待。







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