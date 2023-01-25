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創業概念可以天馬行空，產品則要接地氣，旨在解決日常需求並提升生活質素。今期，和大家分享一個大學剛畢業即創業的團隊故事，其產品提供人工智能物聯網方案，減少行業營運成本。創辦人之一袁洛桁（Jason）指出，創業首要憑着衝勁踏出第一步，然後，需結合理智分析及商業考量，才能有機會邁向成功。

Jason是科技大學2018年學士畢業生，與兩名不同學系的同屆畢業生，創立SOCIF公司，「公司名字包含兩個層次，分別是SOCIETY（社會）和IF（如果）——時刻思考日常生活及社會上的痛點會不會有改善空間？有沒有解決方法？如果有，怎樣可以把它落實？」

（圖片由作者提供）

創業夢始於日常細心觀察

原來，他們的創業夢萌芽於大學二年級，與等候專線小巴回大學有關。Jason解釋，科技大學位置較偏僻，大部分同學需於彩虹港鐵站或鑽石山港鐵站，乘搭專線小巴前往，不過在等車時無法知道車輛的到站時間，但他發現鄰近的巴士站卻有顯示巴士的到站時間。於是，他就想做些事去改善專線小巴的這個「缺陷」。

他分享︰「或者是年少氣盛，做事比較有衝勁，我馬上做了數頁Power Point，內容建議製作專線小巴到站的預報系統，供科技大學學生使用。我與兩位創辦人分享，他們都認同這個想法，並於大學二年級時開始搜集數據。」

Jason續說：「做法是在每個周末或空閒時間，帶備追蹤器和計時器，不斷重複乘坐往返大學的專線小巴，記錄到站時間及進行數據分析。」

（圖片由作者提供）

獲大學肯定擴大宣傳 吸引商業機構垂青

一年後，他們製作了「原型」產品，並向該專線小巴公司展示，惟得不到積極回應。於是，他們便開設Facebook專頁推介，並成功吸引到3間媒體邀約訪問。期間，他們將邀約轉交科技大學公關部門處理，並獲得有關部門的認同，認為值得加以推廣，最後更邀約了10間媒體與他們做訪問，報道「出街後」，喜獲商業機構邀請，洽談合作事宜。

參與「香港智慧城市藍圖2.0」計劃

「其中，香港科技大學指一早都想推出類似計劃，惟欠缺實時到站預報系統，遂邀請我們參與投標，為該大學製作應用程式『USTransit』。」Jason對成功獲取項目感到興奮，更表示科技大學將會以此作為校內學生的創業參考案例。

到2020年，政府推行「香港智慧城市藍圖2.0」計劃，當中包括香港運輸處為全港綠色專線小巴，推出實時到站預報方案。SOCIF 和香港電訊合作參與該政府項目招標，並負責軟件開發部分，包括如何利用收集小巴的實時行車數據去計算到站預報的準確時間。他感恩道：「一間成立僅2年的初創公司，有幸能夠參與政府的大型智慧城市項目，讓團隊備受鼓舞之餘同時吸引外界對SOCIF的關注。」

（圖片由作者提供）

推行乘客併搭平台

Jason指出，現正與多間紅色小巴公司及穿梭巴士公司合作，推出乘客併搭平台「搭車EASY」。SOCIF曾為舉辦演唱會的場地（例如紅館及九展等）提供預約紅色小巴點對點接送服務，讓市民在固有的公共交通服務外，增添另一個既便宜又便利的交通選擇。

從小做起 未來冀衝出香港

對於未來發展，SOCIF 打算將實時到站預報的解決方案推廣至所有接載服務的機構，如屋苑及學校等。另外，Jason 也意識到交通方面發展的空間有限，正進行「智慧出行」評估，例如停車場或行車隧道等，透過影像分析及感測器，統計人數、車流量及類型等。長遠目標是把服務拓展到海外市場。他坦言：「當時創業初心，只想為社區作出一點貢獻，沒有想過要普及全港，甚至開拓海外市場。」

目標成為出色企業家 影響世界及改變社會

何謂成功？Jason認為，成功是一種階段性心態，如中學生的成功，就是在文憑試考獲5**佳績，獲心儀大學錄取。他的目標則是成為具國際視野的企業家，「如美國電動車Tesla創辦人Elon Musk般，他擁有過人的智慧及獨特的思想，可以影響世界及改變社會生態。」

（圖片由作者提供）

創業初期必須有衝勁

對於有創業夢卻猶豫未決的年輕人，Jason分享自己的想法：「創業就是充滿不確定性，開始時需有衝勁，切勿斤斤計較，放膽踏出第一步，然後便要以理智分析及務實態度解決困難；緊記產品一定要以解決痛點及商業角度出發，才受歡迎及有機會成功。」

他以自己團隊作為例子，創業初期，大家只是23、24歲的小伙子，處事較理想化，經常吵架。Jason說：「吵架歸吵架，但當大家看見公司帳戶只餘數百元存款時，便不會再堅持不著邊際的想法，攜手回歸現實，從商業角度出發，編織創業夢。」

筆者樂見Jason的創業夢愈做愈大，由開始服務大學同學，到服務全港，稍後發展至內地及海外。Jason能夠成功，緣於勇敢踏出創業第一步，事實上，不少年輕人空有創業夢，礙於種種因素仍未展步。香港是一個鼓勵創業的地方，SOCIF與大機構及政府的合作就是很好的例子。有心創業的年輕人，還在等甚麼？







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