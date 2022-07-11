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放假去邊度玩好？又是行商場、看電影、去行山？編者有好活動介紹！香港哥爾夫球會即將粉嶺舉辦同樂日，不特止免費入場，還有不少活動，好像是睇逾百年歷史球場、體驗打哥爾夫球和攀樹等等，一家大小去玩就啱哂。即睇活動詳情啦！

（圖片來源︰香港哥爾夫球會Facebook）

為慶祝香港回歸25周年，香港哥爾夫球會於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，活動原定在7月1日舉行，礙於天氣關係，延期至7月24日下午2時至6時舉行。屆時可以在林蔭古樹和豐富生態中漫步參觀兼參加體驗活動，當日會有由上水港鐵站及球會開出的免費穿梭巴士，預先登記更可獲贈球會禮物乙份！最新的登記安排將於稍後時間在球會網頁和社交媒體專頁公布。出發前，跟大家睇睇有咩玩有咩睇先！

此圖為原定7月1日的穿梭巴士時間表，一切以球會網頁及社交平台公布的最新消息為準。

（圖片來源︰香港哥爾夫球會Facebook）

【香港哥爾夫球會同樂日】體驗打Golf

如果你有興趣試玩哥爾夫球的話，那就不能錯過同樂日！當日會有哥爾夫球體驗活動，球會教練教你用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧！

【香港哥爾夫球會同樂日】生態遊

粉嶺球場不單是打Golf的好地方，更可以來一趟生態遊！舊場除了有非常稀有的古樹中國水松之外，還有一個蝴蝶園！蝴蝶園有逾110種蝴蝶，其中有機會欣賞被譽為香港最漂亮蝴蝶之一的裳鳳蝶。還未夠喉？仲可以探訪由球會收養的非洲陸龜添！

（圖片來源︰香港哥爾夫球會網站）

【香港哥爾夫球會同樂日】參觀歷史建築

球場除了有珍貴的樹木和動物之外，還有兩座已列為法定古蹟的歷史建築，就是球會會所及舊球場小食亭！聽講，這座涼亭採用了中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾典雅，極為罕見！

【香港哥爾夫球會同樂日】攀樹體驗

如果跟小朋友一齊參加同樂日，就可以參加攀樹體驗！來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、三角床、林間飛渡（zipline）和樹木導賞活動，邊玩邊學保育知識。

（圖片來源︰香港哥爾夫球會網站）

【香港哥爾夫球會同樂日】散步打卡

喜歡靜態活動的話，不如選擇在球場內散散步、影相打卡！同樂日當天開放舊場第1至8洞，你可以在小山丘、小徑、古樹群、荷花池影相留倩影！另外，球場本來亦開放了日落步行徑，每天晚上6 時到10 時開放，更可以帶埋愛犬一齊行！

（圖片來源︰香港哥爾夫球會網站）

香港哥爾夫球會同樂日

日期︰7月24日

時間︰10am-6pm

地點︰新界上水粉錦路公路 1 號

交通︰免費穿梭巴士往返上水港鐵站 C 出口至粉嶺球場；上水地鐵站乘搭 77K 巴士、57K 小巴或的士前往球會

網站︰https://bit.ly/3OQE5J1

Facebook︰https://www.facebook.com/HongKongGolfClubOfficial

註︰活動詳情一切以球會網頁和社交媒體專頁公布安排為準。有興趣參加之人士必須於球會網站 進行預先登記，當天方能進場。







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