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去日本自由行，很多人都愛辦一張Suica卡（又稱西瓜卡），Suica卡是由JR東日本鐵道公司所發行的交通卡，可以搭乘JR東日本線、地鐵及公車，也可以在購物時使用，功能類似我們的八達通。把日本視為「鄉下」的你，一定對Suica卡不陌生；但疫情以來久未返鄉下的你，又是否知道Suica卡現在可以綁定Apple Pay，無論想轉移舊卡、開新卡、充值，一機就搞掂，仲可以慳埋押卡金！以後搭車、購物就更方便！即睇Suica卡綁定iPhone教學！

（註：有關功能只適用於有iPhone 8／8 Plus／X／Xs／Xs Max／XR或以上的手機，以及Apple Watch Series 3及後續機型。）

1. 如果你本身沒有Suica西瓜卡……

Step 1：打開 iPhone 的「錢包」（Wallet），然後按一下右上角的「＋」；

Step 2：然後按「交通卡」（Travel Card）；

Step 3：搜尋「日本」（Japan），之後選擇「Suica」，然後按「繼續」

Step 4：輸入要存入Suica卡的金額（最少1,000日圓）；

Step 5：閱讀條款後按「同意」，按照螢幕上的步驟付款，可以使用Apple Pay或其他信用卡付款。

2. 如果你已有實體Suica西瓜卡，想綁定iPhone或Apple Watch……

Step 1：首先將手機地區設定為「日本」；

Step 2：在iPhone上開啟「錢包」（Wallet），然後按右上角的「＋」，再按繼續；

Step 3：按「交通卡」（Travel Card），搜尋「日本」（Japan），選擇「Suica」；

Step 4：選擇「轉出現有卡片」（Transfer Existing Card），然後輸入卡號最後4位數字，再按照所示步驟將Suica卡轉移到iPhone；

Step 5：將 iPhone放在Suica卡中央保持不動，等待幾分鐘便完成。

（註：實體Suica西瓜卡一經綁定iPhone或Apple Watch後，實體卡就會失效。）

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（圖源：Apple官網）

一般情況下，Apple Pay會同時將Suica西瓜卡設為快速交通卡。一旦沒有，可以怎樣在iPhone或Apple Watch將Suica西瓜卡設定為快速交通卡？

1. iPhone「快速交通卡」

Step 1：前往「設定」，選擇「Wallet與Apple Pay」；

Step 2：選擇「快速交通卡」，然後選擇新的Suica卡，再使用Face ID、Touch ID或密碼授權。

2. Apple Watch「快速交通卡」

Step 1：在iPhone開啟Watch App；

Step 2：前往「我的手錶」頁面，選擇「Wallet與Apple Pay」，再按「快速交通卡」。

Step 3：選擇新的交通卡，然後在 Apple Watch輸入密碼進行授權。







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