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2023-02-02Text: Sammy Leung

旅行必去 | 旅遊網公布：全球50個最適合打卡地方！香港榜上有名排第幾？咩地方最IGable？

#旅行 #打卡 #香港 #悉尼 #斯里蘭卡 #峇里島 #芝加哥 #尼泊爾 #紐約 #伊斯坦堡 #巴黎 #倫敦 #米蘭

　　自從智能手機的普及，大家愈來愈多機會在網上分享自己的個人生活，看到漂亮的景點要拍照，吃到好味的美食要拍照，大家又常不常「打卡」呢？最近，有外國旅遊平台公布了全球50個最適合「打卡」的地方，當中很多都值得一去。而香港今次都榜上有名，排第25位！

 

　　外國旅遊平台「Big 7 Travel」最近分析了Instagram標籤、TikTok瀏覽量及網站百萬名用戶數據，得出了全球最「IGable」排名，而「最IGable」即是「最適合打卡」，所以今次看看全球50個最適合「打卡」的地方吧！

 

全球50大最適合打卡地方排名

 

50. 法國尼斯

49. 布魯日

48. 越南下龍灣

47. 肯亞馬賽馬拉國家保護區

46. 克羅地亞杜布羅夫尼克

45. 瑞士因特拉肯

44. 愛爾蘭克立郡

43. 約旦瓦地倫

42. 意大利阿瑪菲海岸

41. 越南會安市

 

越南下龍灣（圖片來源：Unsplash@ Val）

 

40. 加拿大班芙

39. 菲律賓長灘島

38. 里斯本

37. 古巴夏灣拿

36. 大溪地

35. 希臘聖托里尼

34. 波蘭華沙

33. 愛丁堡

32. 喬治亞第比利斯

31. 挪威卑爾根

 

希臘聖托里尼（圖片來源：Unsplash@Gontran Isnard）

 

30. 布拉格

29. 吉隆坡

28. 夏威夷歐胡島

27. 布吉

26. 開普敦

25. 香港

24. 墨西哥圖盧姆

23. 美國新奧爾良

22. 冰島

21. 摩洛哥馬拉卡治

 

香港（圖片來源：Unsplash@Spencer Chow）

 

20. 都柏林

19. 西班牙伊微沙島

18. 阿根廷布宜諾斯艾利斯

17. 西雅圖

16. 馬爾代夫

15. 首爾

14. 東京

13. 新加坡

12. 巴庫

11. 紐西蘭北島

 

阿根廷布宜諾斯艾利斯（圖片來源：Unsplash@Barbara Zandoval）

 

下一頁：全球50大最適合打卡地方排名第1至第10位

 

 

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