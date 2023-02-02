2023-02-02Text: Sammy Leung
旅行必去 | 旅遊網公布：全球50個最適合打卡地方！香港榜上有名排第幾？咩地方最IGable？
自從智能手機的普及，大家愈來愈多機會在網上分享自己的個人生活，看到漂亮的景點要拍照，吃到好味的美食要拍照，大家又常不常「打卡」呢？最近，有外國旅遊平台公布了全球50個最適合「打卡」的地方，當中很多都值得一去。而香港今次都榜上有名，排第25位！
外國旅遊平台「Big 7 Travel」最近分析了Instagram標籤、TikTok瀏覽量及網站百萬名用戶數據，得出了全球最「IGable」排名，而「最IGable」即是「最適合打卡」，所以今次看看全球50個最適合「打卡」的地方吧！
全球50大最適合打卡地方排名
50. 法國尼斯
49. 布魯日
48. 越南下龍灣
47. 肯亞馬賽馬拉國家保護區
46. 克羅地亞杜布羅夫尼克
45. 瑞士因特拉肯
44. 愛爾蘭克立郡
43. 約旦瓦地倫
42. 意大利阿瑪菲海岸
41. 越南會安市
越南下龍灣（圖片來源：Unsplash@ Val）
40. 加拿大班芙
39. 菲律賓長灘島
38. 里斯本
37. 古巴夏灣拿
36. 大溪地
35. 希臘聖托里尼
34. 波蘭華沙
33. 愛丁堡
32. 喬治亞第比利斯
31. 挪威卑爾根
希臘聖托里尼（圖片來源：Unsplash@Gontran Isnard）
30. 布拉格
29. 吉隆坡
28. 夏威夷歐胡島
27. 布吉
26. 開普敦
25. 香港
24. 墨西哥圖盧姆
23. 美國新奧爾良
22. 冰島
21. 摩洛哥馬拉卡治
香港（圖片來源：Unsplash@Spencer Chow）
20. 都柏林
19. 西班牙伊微沙島
18. 阿根廷布宜諾斯艾利斯
17. 西雅圖
16. 馬爾代夫
15. 首爾
14. 東京
13. 新加坡
12. 巴庫
11. 紐西蘭北島
阿根廷布宜諾斯艾利斯（圖片來源：Unsplash@Barbara Zandoval）
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