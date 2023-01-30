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2023-01-30Text: Louise Yuen

日本樂天公布！最新年度人氣溫泉排行榜TOP 20！由布院、有馬溫泉竟十強不入！箱根溫泉只排第10？邊度蟬聯第一位？

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　　人在日本，怎可以不去浸溫泉！日本最大旅遊網站樂天旅遊（Rakuten Travel）早前公布年度人氣溫泉排行榜，按站內入住日數最高（以入住人數×住宿天數計算）的溫泉度假村，選出過去一年的日本人氣溫泉之最Top 20。港人熟悉的由布院溫泉、有馬溫泉竟不入十強，位於東京近郊的箱根湯本溫泉亦只排第10位！到底哪個日本溫泉可以蟬聯第一位？馬上開估！另外，越來越多日本溫泉、澡堂自東京奧運後容許紋身者入內泡湯，同場加映Tattoo Friendly溫泉地圖，其實有紋身都可以浸溫泉！

 


樂天旅遊年度人氣溫泉排行榜（第11 至20位）名單︰


第20位︰山梨縣 石和溫泉
第19位︰大分縣 由布院溫泉
第18位︰新潟縣 越後湯澤溫泉
第17位︰山梨縣 河口湖溫泉
第16位︰兵庫縣 有馬溫泉
第15位︰三重縣 鳥羽溫泉
第14位︰宮城縣 秋保溫泉
第13位︰岐阜縣 飛騨高山溫泉
第12位︰群馬縣 伊香保溫泉
第11位︰岐阜縣 下呂溫泉


下一頁︰港人最熟悉的東京近郊溫泉排第10？

 

 

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