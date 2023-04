加入最愛專欄 收藏文章

一年容易又姜誕!自Mirror成軍以來,每逢「鏡仔」生日月分,都會迎來各種生日應援。來到4月,是團內姜濤的生日月,姜濤香港後援會除了在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置外,更在姜濤生日正日,即4月30日於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」,身體力行慶祝姜誕!姜糖固然不同錯過,陪姜糖跑陪姜糖行,都不失為一個有益身心的活動,立即睇詳情!

(圖片來源:姜濤香港後援會)

Keung To Charity Walk 2023 | 1. 跑遍科學園科技大道東「盡力掃」各大打卡位!有小姜姜、小濤濤不倒翁為你打氣

Keung To Charity Walk 2023的起點及終點均設於科學園科技大道東。為方便參加慈善步行人士前往會場,大會將提供接駁巴士安排,去程由大埔墟港鐵站出發,由早上7時至11時半,一共15班;回程則由科學園前往銅鑼灣,共3班,但要留意的是,巴士只供已預購車票人士乘坐,各位姜糖記得預先購票!

活動當日,一眾姜糖步行者需要繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點,全程1.5公里。覺得行到很疲倦?沿途有小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁為你打氣,還有生日主題打卡佈景板及頒獎台等,讓姜糖們「盡力掃」所有打卡位!如果姜糖們可以在30分鐘內完成全程,更有完成紀念品留念!

大會當日於科學園高錕會議中心(金蛋)一帶更特設參加者區域,換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃,以及6大步行造型打佈景板等你打卡,為姜濤送上最大的生日祝福!

姜濤曾說過不希望姜糖們花費太多金錢買禮物給自己,而今次活動所籌得之款項扣除成本,將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館。相信姜濤知道姜糖們為自己慶生之餘,又做善事,必定十分開心!





(圖片來源:姜濤香港後援會)





會場設有大型打卡位,姜糖可以盡情影相!(圖片來源:姜濤香港後援會)



小姜姜、小濤濤不倒翁在場內為你打氣!(圖片來源:姜濤香港後援會)

Keung To Charity Walk 2023

日期:4月30日(星期日)

時間:早上7時半至下午2時

地點:沙田科學園

報名費:每位$580

參加年齡:年滿18歲人士、未滿18歲人士(3歲起)必須由一名年滿18歲的已報名人士陪同

來往科學園大會巴士安排

去程:大埔墟港鐵站至香港科學園

班次::7:00 am / 7:15 am / 7:30 am / 8:00 am / 8:15 am / 8:30 am / 9:00 am / 9:15 am / 9:30 am / 10:00 am / 10:15 am / 10:30 am / 11:00 am / 11:15 am / 11:30 am(共15班)

車票價錢:$60

回程:香港科學園至銅鑼灣SOGO

班次:2:00 pm / 2:30 pm / 3:00 pm(共3班)

車票價錢:$150

