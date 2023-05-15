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茶果嶺榮華冰室為一石屋，前身乃基督教堂。冰室起初採用木門，其上高掛兩個各自寫上「榮」、「華」二字的八角形招牌；開業翌年改裝通花鐵閘，其上改掛釘上手寫紅字膠片的鐵皮招牌。冰室狹長而高身的內籠滿是歲月痕跡，兩旁放了開業之初購置的二手原色實木卡位，牆上掛上手寫餐牌、禁止隨地吐痰的標語、泛黃的美女海報等。至今仍然大致保留開業初年的模樣，散發出低調、樸實的美。經典流行曲於冰室蕩漾，倍感親切。



榮華冰室舖面，攝於2022年。



榮華冰室內部，攝於2022年。



榮華冰室開業初年之照片。



茶果嶺榮華冰室首任東主歐陽沛榮先生來自廣州，原與兄弟於龍津路經營漆盒生意，在四十年代經常前來香港推銷生意。1949年後，歐陽先生隻身留在香港，轉而在觀塘推木頭車經營「走鬼檔」售賣咖啡奶茶。到了1962年，他靠著積蓄在茶果嶺買下石屋，榮華冰室於8月下旬正式開張。榮華之命名或與歐陽沛榮先生八兄弟屬榮字輩有關，而招牌則由其堂弟捲起報紙當成毛筆所題的。冰室自開業起一直由歐陽沛榮先生親力親為打理，直至八零年代因年老而轉由其子歐陽偉鏡先生接手。



今天的茶果嶺冷冷清清，很難想像小小的茶果嶺曾經人聲鼎沸，乃一批又一批來客的安身之所。當中的花崗岩石礦場、高嶺土磁泥廠以及亞細亞油庫養活了許多家庭，附近的觀塘工業區亦有很多工人。當時，榮華冰室不乏客源。歐陽偉鏡先生憶述七、八十年代的顧客包括街坊、四山學校的學生、油庫工人、磁泥廠工人和躉船工人等。踏入九零年代，磁泥廠停運了，油庫搬走了，四山學校停辦了，躉船也逐漸離開茶果嶺了。加上隨著茶果嶺多次發生火災，街坊漸少，榮華的生意亦不如以往。



當茶果嶺的光輝歲月開始落幕，榮華冰室卻迎來好些熱愛香港文化的本地市民以至海外遊客慕名光顧。以往，顧客光顧榮華主要是為了滿足口腹之慾；今天，好些新客不論遠近特地到訪榮華是為感受城市漸漸消逝的文化，至於舊雨則為回顧熟悉的味道與人情。



關於榮華冰室的餐牌，種類略有變化，價錢則依舊實惠。冰室昔日多賣麵包和西餅，杯子蛋糕、卷蛋、切蛋、奶油包都很暢銷。如今仍然保留各式三文治、預先切好的招牌西多士、奶油包和鮮油包。大約千禧年之前，榮華還有售賣清湯豬皮蘿蔔和清湯牛腩。榮華如今保留餐蛋麵、蝦子麵、炒烏冬和雞翼尖等餐點。至於飲品方面，榮華減少提供部分款式，例如紅豆冰。看看今天的餐牌，價錢介乎8元到20多元，與冰室氣氛一樣平易近人。



榮華冰室食物與飲品。



升斗市民需要平實的餐廳以實惠的價錢吃飯果腹；熱愛本地文化的市民則渴求傳統的餐廳療癒心靈；熱愛體驗文化的遊客需要地道的餐廳感受香港的人文風情。香港需要榮華冰室這類散發時代氣息、彰顯本地文化、富有個性，而且平易近人的地方。照顧本地市民溫飽和心靈至為重要，而旅遊產業亦是香港重要經濟支柱。試想香港各區最終只有倒模似的大型商場和主題樂園，香港對於遊客來說除了購物和耍樂還有甚麼必到的原因？我們自身的文化底蘊是獨一無二、無法複製的，是我們珍貴的無形資產，宜善加保存，不宜視之為城市發展的假想敵。



榮華冰室 – 茶果嶺

創於：962年

經營：冰室

地址：茶果嶺大街106號A

貨品：飽餅、麵食、小食、飲品



地址：油塘茶果嶺大街106號A

電話：2349 1340

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