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Nokia較早前推出的G11 Plus，可算是千元手機之中的奇兵。該手機不僅定價便宜，最特别是擁有三日續航能力及配有90Hz刷新率熒幕，加上Nokia提供的兩年軟件更新及三年每月安全更新，筆者認為G11 Plus對比其他同價位手機吸引。

G11 Plus與其他Nokia手機採用相同的設計語言，機身支援IP52生活防水，同時提供指紋與支援口罩模式的臉部解鎖功能。而炭灰色機背則以聚碳酸酯製造，並加入了坑紋設計有抗指紋能力。手機配有6.5吋HD+水滴熒幕，提供720 x 1,600解像度及以鋼化玻璃保護，擁有極高的屏佔比，特别是熒幕支援90Hz刷新率，在千元手機中較罕見。

G11 Plus配備6.5吋HD+水滴熒幕，設有800萬像素自拍鏡頭。

手機機背則以聚碳酸酯製造，並加入了坑紋設計有抗指紋能力。

機頂設有3.5毫米耳機插孔。

手機採用Micro USB介面充電。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

G11 Plus用上Unicon T606處理器，內置4GB記億體及64GB儲存，支援「真三槽」的microSD記憶卡及雙卡雙待功能，整體效能不算強，畢竟定價反映一切。不過，G11 Plus也有它的賣點，特别是內置了5,000mAh電池，官方稱提供長達72小時的備用時間，手機更內置了「超級省電模式」，可限制應用程式及處理器速度等功能而進一步提高續航能力。

G11 Plus支援「真三槽」，可同時插入雙SIM卡及microSD記憶卡。

G11 Plus熒幕支援90Hz刷新率，在千元手機中較罕見。

內置「超級省電模式」，可進一步提高續航能力。

G11 Plus搭載Unicon T606處理器，安兔兔分數只有接近17萬，效能一般。

G11 Plus採用雙鏡頭拍攝組合，設有5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，另設有800萬像素前置鏡頭，提供的拍攝功能只是最基本，但仍有實時散景、夜景及慢動作模式等，更擁有6倍數碼變焦，另支援全高清解像度的影片攝錄。不過受到鏡頭質素所限，G11 Plus拍攝的相片成像只是一般，但以入門手機來說尚可接受。

G11 Plus採用雙鏡頭拍攝組合，設有5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭。

G11 Plus提供的拍攝功能只是最基本，但仍有實時散景、夜景及慢動作模式等。

G11 Plus拍攝的相片成像只是一般，但以入門手機來說尚可接受。

總結

與G11 Plus同級的手機為數不少，可是只有Nokia推出的手機才有兩年軟件更新及三年每月安全更新，單是這個賣點已經完勝，而筆者試用完G11 Plus後，整體功能尚算齊全，美中不足是沒內置NFC。此外，縱使G11 Plus的官方定價為$1,298，可是街價$1,098已能入手，作為聖誕禮物是個不錯的選擇。

作業系統：Android 12

處理器：Unicon T606 1.6GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,600像素，6.5吋多點觸控

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/5/8 / LTE Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 200萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS / 指紋感應器 / FM收音機

電池：內置5,000mAh

體積：8.55 x 164.8 x 75.9毫米

重量：192克

售價：$1,298







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