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專門開發三防手機的Ulefone，近日再在港推出新型號Power Armor 16 Pro。該手機內置手電筒之餘，更有能播放最高112分貝音量的揚聲器，加上基本的三防功能，可稱野外求生必備。





（圖片由作者提供）



Power Armor 16 Pro的三防設計與同系列其他手機無異，機身的所有介面均有防水塞保護，擁有MIL-STD-810G軍用規格認證和IP68、IP69K三防功能，能在-20度至55度溫度的極端天氣使用，兼有1.5米抗跌、可放於1.5米水中30分鐘及1米防塵能力，在全天侯環境中仍能使用。受到特别設計的關係，Power Armor 16 Pro機厚18.3毫米，重量更達405克。





Power Armor 16 Pro用上5.93吋水滴屏幕，設有800萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）





採用傳統的三防手機設計，擁有MIL-STD-810G軍用規格認證。（圖片由作者提供）





除設有雙主鏡頭外，機背更設有一個直徑36毫米的HiFi級揚聲器。（圖片由作者提供）





Power Armor 16 Pro機頂設有126流明的強光手電筒。（圖片由作者提供）





機身設有「智靈鍵」，可自定單按、雙按和長按的功能。（圖片由作者提供）





機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。 （圖片由作者提供）



Power Armor 16 Pro機背設有一個直徑36毫米的HiFi級揚聲器，提供3.5W輸出功率及最高可播放122分貝的聲音，聲量甚至比警報器的108分貝高，有需要時可透過手機內置的戶外工具箱播放警報聲音求救，平時使用也可來播放音樂。此外，Power Armor 16 Pro機頂設有126流明的強光手電筒，可配合機身的「智靈鍵」來控制開關。





機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。（圖片由作者提供）





Power Armor 16 Pro採用真三卡設計，支援雙SIM卡及有獨立記憶卡插槽。（圖片由作者提供）



Power Armor 16 Pro的基本規格不算突出，用上MediaTek Helio G25處理器，內置4GB記憶體及64GB儲存，兼設有獨立的microSD記憶卡插槽，整體效能不高惟使用仍流暢。手機亦配備5.93吋720p解像度LCD IPS熒幕、內置9,600mAh電池，支援18W快速充電，官方稱可備用528小時及通話52小時。



拍攝功能方面，Power Armor 16 Pro設有800萬像素自拍鏡頭，後攝則由1,600萬像素主鏡頭與200萬像素微距鏡頭組成，拍攝功能和其他Ulefone手機相若，包括有AI場景辨識及水底拍攝模式，不過拍攝相片的畫質只是一般。





Power Armor 16 Pro的「智靈鍵」可自定要開啟的應用程式及功能。（圖片由作者提供）





設有戶外工具箱，提供一系列針對戶外活動而設的功能。（圖片由作者提供）





拍攝功能和其他Ulefone手機相若，包括有AI場景辨識及水底拍攝模式。（圖片由作者提供）





用上MediaTek Helio G25處理器，安兔兔測試分數剛過十萬，效能不高。（圖片由作者提供）



總結



三防手機來說，筆者覺得Power Armor 16 Pro是有突破，主要是其大音量揚聲器，既可用來播放音樂，緊急時也能用來求救，整體提供的功能也適合戶外使用，加上$1,799的定價發售也不算貴，是戶外活動必備良物。



作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Helio G25 2GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,440像素，5.93吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,600萬像素標準 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置9,600mAh電池

體積：173.4 x 83.35 x 18.3毫米

重量：405克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$1,799











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