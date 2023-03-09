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【晴報專訊】鄭秀文（Sammi）與張繼聰昨日到西灣河出席《香港電影評論學會大獎》頒獎典禮，二人分別獲封最佳女主角及男主角。早前，Sammi現身網台小薯茄的環節「雪櫃冷笑話」，自嘲上圍是「吳鎮宇（唔震乳）」，獲網民大讚貴為天后仍十分玩得。她昨日回應時，笑言很高興可與年輕人溝通︰「我一把年紀，小薯茄又摻埋我玩，佢哋可以帶啲新嘢、啟發畀我。我呢排都同『好青年荼毒室』合唱《愛是…2.0》，有新鮮感畀樂迷。」

張繼聰與Sammi分別封影帝、影后。

提到拿自己身材開玩笑，Sammi大方說：「我身材不嬲都係咁，唔覺得係缺陷，人人都有權去發言，人人都可以講你身材，最緊要尊重，自己都接納自己嘅身材，自己要信自己，一切恥笑都可以處之淡然。（網民讚大方？）首先要接納自己，唔好將身材、年紀成為工作障礙，我從來都無，我都想上多啲年輕人節目，自己又keep得好。」

Sammi於《雪櫃冷笑話》自嘲身材出題，獲網民大讚玩得。（網上截圖）

影后獎獻亡父

另外，Sammi相隔22年，再憑《流水落花》獲電影評論學會影后，她上台時興奮得忘記領獎便打算發言，認真搞笑。她表示將獎項獻給亡父︰「上次我憑《聖荷西謀殺案》喺其他地方獲獎，當日我爸爸過身，有少少可惜，今日（昨日）呢個獎就送番畀佢。」另外，韋家輝憑《神探大戰》奪得最佳導演，並與陳偉斌、麥天樞拿下最佳編劇，《神》片亦獲推薦電影獎，收穫甚豐。韋家輝透露，連同今次《神》片，自己已七度榮獲電影評論學會最佳編劇，但今次是他轉了宗教信仰後的第一個獎項，意義非凡。

韋家輝回想拍《神探大戰》橫跨近七年，期間遇到不少阻滯。







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