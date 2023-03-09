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【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日忙於宣傳新歌《MONEY》，前晚他在社交網分享近況，他指在過去兩個星期，還忙於拍攝及剪接新歌的跳舞版本、電影試造型、為兩套電影圍讀、綵排音樂會、錄音及拍廣告等等，工作行程相當緊密，他坦言感到筋疲力盡。不過，Anson Lo透露每晚放工回家時，便是「me time」的開始，他會看粉絲們的留言，並且放鬆一下，「會平躺在地氈上放空一小時，喝一碗教母的愛心滋補湯水，刷牙之後，上床一秒便睡着了。」他表示雖然身體很疲倦，但每次完成一個作品，便感到很值得。

Anson Lo貼出自己的甜睡照，大呻每晚上床都火速入睡。（IG圖片）

另外，MIRROR本月17日推出首支英文單曲《RUMOURS》，並開設了外國社交媒體Twitter帳戶，為開拓海外市場鋪路。

Anson Lo貼出MV中的道具，預告《MONEY》的dance version即將面世。（IG截圖）







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