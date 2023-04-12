加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】張艾嘉（張姐）在新片《燈火闌珊》中，與新人周漢寧合作，為重現片中製作霓虹燈的傳統技藝，兩人拍攝前特地找師傅學習。為紀念今次合作，周漢寧特別為張姐製作獨一無二的心形燈座，燈上的「S」字代表張姐的英文名Sylvia，非常有心。

周漢寧送上親手製作的霓虹燈給張姐，令張姐非常開心。

《燈火闌珊》將於本周四上映，張艾嘉與周漢寧雖然首度合作，但二人非常投契，訪問中不時互窒，相當有趣。周漢寧自言與前輩合作難免緊張，張姐聞言說︰「佢（周漢寧）話一開始有壓力，其實只係頭五分鐘之嘛。我估導演揀佢都諗咗好耐，又唔靚仔又無做過戲，但呢個男仔幾特別，好用心同用功，亦有天份。」從影50多年來，張姐不時跟新人合作，她對後輩十分嚴格，「因為唔係學生作品，要向投資者同觀眾交代，好多新人好靚仔，但唔係好演員；但周漢寧好可愛，絕對係一個好演員。有我哋呢啲資深演員在場，多數（新人）都唔夠膽擺款，試過有內地好出名嘅演員扮大牌又遲到，反而香港同台灣比較少。」

周漢寧與張姐分別憑電影角逐金像獎最佳新演員及最佳女主角獎。

周漢寧製作霓虹燈送前輩

周漢寧表示今次最難忘的，是拍攝一場逃跑戲，「劇情講我同張姐被警察追要逃走，因為當時我減緊肥，身體好虛弱；但張姐本身有跑步，我跑唔過張姐，成個劇組同導演都笑到傻咗，張姐都係咁笑。」張姐自言跑步習慣來自好友周潤發，對方不斷鼓勵她跑步，令她在疫情期間練跑。「我運動好差，跑頭五分鐘已經想死，腳又重，喘氣到一塌糊塗。發仔好有心機陪住我，叫我慢慢嚟，唔好放棄。見發仔帶好多人跑步，第一次見盧海鵬嗰陣，佢真係行路都有困難，雖然佢唔係跑係快走，但依家已經同第一次完全唔同，跑步真係有幫助。」

戲中，張姐為圓亡夫任達華的夢想，學習製作霓虹燈，她憑電影獲得金馬影后，領獎時曾慨嘆充滿香港特色的霓虹燈工藝漸漸失去。她說︰「人生好多嘢都消失，甚至有一日，或者成個世界都會消失，應該好好珍惜依家所擁有嘅。」一直喜愛霓虹燈的張姐，因為新片故事感人，願意減片酬接拍；而周漢寧為答謝張姐，特地向電影的霓虹燈顧問胡智楷師傅學習，花了四日製作S字的心形霓虹燈送給張姐。喜出望外的張姐大讚成品「very nice」，更把霓虹燈帶回家留念。

片中，張姐努力學習霓虹燈工藝，同時面對女兒蔡思韵移民。

周漢寧飾演任達華徒弟，獲電影顧問大讚製作霓虹燈甚有天份。







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名