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【晴報專訊】47歲的陳早怡是「專注力不足/過度活躍症（ADHD）」患者，她參加《中年好聲音》時，被形容為參賽者的心理導師。能醫不自醫，早怡因舞台壓力令嚴重焦慮症復發；星二代身份加上強悍外表，更成為她的社交阻力。她深明心理障礙令自己未能在舞台上揮灑自如，所以沒打算簽約做歌手，另找途徑滿足歌癮。

陳早怡是藝人陳欣健的二女，熱愛唱歌的她參加《中年好聲音》時因太緊張，表現未如理想。早怡坦言，30歲時因工作壓力太大感到不妥，於是主動求醫，確診ADHD及嚴重焦慮症，才恍然大悟成長過程何以總是感到挫敗。「細個嗰陣，家姐係TB（女同性戀者）男仔頭，其實我唔鍾意留長頭髮，但我唔想被人以為我係佢，所以我夾硬留長髮；後來我帶男朋友出嚟，甚至結婚，大家仲會話『乜唔係TB嚟呀咩』。細個建立自信嘅時候，偏偏成日被人誤解。」幸好她透過行為治療，學會與情緒病共存。

參加《中年好聲音》，令早怡（左二）結識志同道合的老友。（IG圖片）

星二代身份遭誤解

提到跟《中年好聲音》參賽者成為好友，早怡指原來大家對她的第一印象實在麻麻。「大家起初覺得我一定係巴屎閉好寸嗰種，識落先知唔係。我成日（給人感覺）好似嬲咗全世界咁，表情管理唔好，星二代成日有呢種委屈，做嘅嘢可能同其他人一樣，但總被人話寸。」她跟季軍羅啟豪十分老友，但仍被外間誤解，「有人話我『你唔好畀咁大壓力羅啟豪啦！咩都管住佢！』事實上我哋唔係咁樣，我覺得好委屈，點解大家要咁睇我？所以我喺社交上遇到好多挫敗，好收埋自己。」早怡遭淘汰後，獲林鉫徫邀請合唱《憑著愛》，但她擔心影響對方成績而令焦慮症發作，亦令她深知未能駕馭幕前工作。

星二代的身份，令早怡承受不必要的委屈。（資料圖片）

早怡與羅啟豪非常老友，更幫助對方克服社交恐懼。（IG圖片）

即使早怡未能在舞台上揮灑自如，不過現在走在街上，有不少街坊認出她，她希望藉着自己的影響力，推廣情緒及心理健康。「疫情期間我修讀咗社工學士學位，我做英文教師，多年來我見證唔同小朋友嘅成長，我更着重小朋友嘅情緒健康，希望以過來人嘅身份幫到大家。」早怡一直營運FB專頁教英文，以往亦將音樂融入教學當中；雖然未能做幕前歌手，但她希望拍片唱英文歌，跟大家分析歌詞內容，發揮自己專業之餘，又可以止歌癮。

早怡熱愛唱歌，希望將音樂融入英文教學當中。（IG圖片）







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