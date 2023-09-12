加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】魏浚笙（Jeffrey）最近出任譚仔三哥米線（譚仔三哥）15周年代言人，昨日他現身限定「三哥黑蒜油味噌湯米線」活動，暫時忘記keep fit大啖食，同時不忘放電派心心，冧暈全場！最近推出新歌《失約巴黎》的他，坦言為圓唱歌夢，前後已花費七位數字，幸得經理人兼女友全力支持，他亦希望努力接商演補貼使費。

Jeffrey難得奉旨試食「三哥黑蒜油味噌湯米線」，將keep fit拋諸腦後。

譚仔三哥踏入品牌15周年，以「堅持辣着」為品牌主題，繼續辣着大家帶來「辛」驚喜！魏浚笙獲邀成為品牌15周年代言人外，譚仔三哥亦以日本風味為靈感，今日起推出全新「三哥黑蒜油味噌湯米線」、限定小食「麻香昆布素菜卷」及特飲「櫻花蒟蒻蘋果綠茶」。Jeffrey昨日率先試食三款新產品，大讚限定米線選用赤、白味噌，配搭自家湯底，加上蒜香撲鼻的黑蒜油，令他暫時忘記保持身形，大啖食米線和飲湯，一口腩卷、一口溏心蛋，猶如吃播上身。

搵MV女主角唔使女友批准

自認是譚仔三哥十年忠粉的Jeffrey，笑言除了新品「三哥黑蒜油味噌湯米線」外，平時最愛的配料是雞肉和「勿演（墨丸）」，剛從日本旅行回港的他說︰「我有去東京間三哥，原來日本係無墨丸！」問他吃過最勁的米線辣度？他笑說︰「我嘅人生巔峰係中辣，唔會試勁辣，因為做人知道自己嘅極限。」他又大讚「麻香昆布素菜卷」好食又健康，加上清爽香甜的「櫻花蒟蒻蘋果綠茶」，難怪他說︰「平時要keep身形，一係唔食，一係食好嘢就會諗到三哥。」

Jeffrey夾起腩卷，未放入口已笑得見牙唔見眼。

Jeffrey對「櫻花蒟蒻蘋果綠茶」充滿好奇，喝一口透心涼。

今天起，全線譚仔三哥將派發「譚仔三哥 X Jeffrey 明信片」，數量有限，派完即止。

Jeffrey最近自資推出第三首單曲《失約巴黎》，他表示出歌前後已花費近七位數字，惟有多接商演，希望賺錢補貼，他搞笑說︰「（回本）要接幾廿個商演！」不過，他坦言自由身有話事權，能做自己想做的音樂作品，問到經理人兼女友可有反對？他笑說︰「無呀，佢十分支持我做呢樣嘢。（搵女友做MV女主角慳成本？）唔會！經理人做咩女主角，暫時MV故事上無經理人角色，就無需要。」Jeffrey感謝之前的MV女主角都收友情價，找女主角是否需要女友批准？他說︰「佢任我話事，我自主！」他預告在今年底推出第四首歌，「第四首風格會唔同，會開心啲多啲喜感，勁呀！」他笑說想過以群星拱照方式拍MV，「睇下啲朋友關唔關照我，不過點都畀番錢嘅！」

零死角男神Jeffrey狂派心心又單眼放電，冧爆現場人士。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載