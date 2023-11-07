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《東張西望》過往接獲不少觀眾報料及投訴，再就個案進行跟進的採訪工作，不過昨晚他們播出「車Cam睇猛片」環節，將網上瘋傳的一條影片公開。事緣一名電單車外賣員車Cam拍攝到他駕車進入圍方商場準備取貨時，見入口路中心有工程人員，於是響按提示對方，沒想到惹來對方發惡狂罵，「你呠我做咩先？係咪想撞我？」

片段中所見，電單車手領取完貨物後離開，卻被同一名工程人員刻意阻撓兼揚言要投訴車手，由於電單車手同樣要求工程人員出示職員號碼以方便日後投訴，期間有兩名著西裝的疑似保安經理出言侮辱，「同我躝啦」、「唔識躝咪爬囉」、「你搞事，我就搞事」等等，表情態度都勁不禮貌。

今次雖然沒有收到投訴，但《東張西望》派出黎寬怡到圍方附近訪問外賣員，更主動介入找到事主本人Gary，「不嬲都惡劣，我做咗幾十年人，未試過咁嬲，同埋覺得好侮辱，佢哋係做服務性行業，唔應該係咁樣囉！著西裝落嚟應該係調停件事，而唔係搞大件事。」主持追問Gary希望商場方面如何回覆事件才能接納，Gary表示：「嗰兩個人唔應該喺呢度被我再見到，或者應該要向我書面道歉。」

網友對於今次事件都議論紛紛，「保安員態度好差，送貨員都係想你提醒你小心唔好撞到，無必要爭拗」、「電單車只是禮貌性響安，但對方覺得不合理。如果不響安直接撞過去，是否會好的」、「呢幾個爛仔保安叫人躝？圍方點請保安㗎，帶頭盔嘅保安行路中間就要呠佢啦，速遞員都係為安全著想啫，圍方炒咗呢幾個保安啦」、「原來港鐵請埋d（啲）爛仔嚟番工，真係低質公司」、「遮面做咩，直接曝光啦。外賣員都係人，職業不分貴賤。應該得到尊重」、「歧視＋羞辱，炒得啦！政府係地鐵大股東，都要提醒管理層有這類損壞形象的行業敗類」等等。







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