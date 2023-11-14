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MIRROR成員柳應廷（Jer）和邱士縉（Stanley）今日（13日）在中環出席腕錶活動，同場還有黃妍和葉巧琳。Stanley爆Jer是錶王，Jer解釋：「容易襯衫㗎嘛，鍾意唔同顏色、唔同款色，我覺得都係一個投資，錶真係保值吖嘛！」Stanley笑說：「係呀，好過買衫吖，佢（Jer）買啲靚衫又著得唔好睇，戴錶就好睇啲。」Jer聞後即打狀打Stanley，笑說：「亂咁講嘢！」會否如電影《龍咁威》一樣，買多幾架車來襯衫？Jer笑說：「我就係諗住咁，但冇錢住，唔好亂咁使錢！」

Jer同Stanley出席腕錶活動。（《晴報》圖片）

Stanley爆Jer是錶王。（《晴報》圖片）

對於姜濤日前被網民在IG留言，指他表演欠認真和專業，搞到姜濤罕有發火連環怒斥對方，事後姜濤直認衝動兼道歉。Stanley表示有message姜濤，「呢個時間畀多啲空間佢，身為朋友，唔係要講點點點，即使佢唔應我都冇乜所謂，只要佢知道有人喺佢身邊支持緊佢，咁就已經夠。」Jer提議可以去沙灘放空，「我都唔敢煩住佢，希望佢之後同我哋傾吓偈。」Stanley指姜濤的性格，要找人傾訴就自然會講。會否驚訝姜濤有這個舉動？Stanley說：「佢都認咗一時衝動，say咗sorry，喺件事上我哋就唔加評論，始終驚會影響更加多嘅人，不過佢私下真係唔係咁，佢真係面對好大壓力。」

提到在演出時，大會播放MMM（完整版）還是MMO（伴奏，無主唱）版本，Jer表示要視乎甚麼性質的表演，Stanley則說：「例如我哋舞曲，咁一定會墊底。（今次有冇向公司了解，係咪大會播錯？）據我所知，係公司內部有誤會，溝通錯咗。」

早前Stanley和Jeremy（李駿傑）到日本旅行，主要是拍攝《巨龍與豬仔》，「去咗東京行吓街，去輕井澤睇紅葉，結果係變咗枯葉，（有冇浸溫泉？）其實有諗過，但始終同Jeremy兩個男仔，有少少尷尬...」Jer指Stanley身形似盔甲，Stanley說：「係佢（Jeremy）尷尬，（你之前操到佢嘔？）証明佢未操到。（你揀浸溫泉定揀坐Jer車？）我揀浸溫泉。」Jer指Stanley經常提點他要安全駕駛，Stanley表示在日本都會負責駕駛，因為Jeremy是「冷凍牌」，很久已沒駕車。

提到Stanley誤爆Edan（呂爵安）考牌日，Stanley即說：「我唔小心呀，即刻同佢講對唔住，跟住佢話『豬隊友』，如果大家錫佢就唔好打擾佢...」Jer接住說：「希望佢憑技術考到個牌啦！」Stanley續說：「Edan同我講『你資助我買車』，跟住我話『你pass咗先講啦』，自從Jer考到，佢就好大壓力。」

黃妍話唔知點解前排被主辦單位取消廣州個唱。（《晴報》圖片）

此外，黃妍原定早前在廣州舉行演唱會，但主辦方突然於當日中午宣布個唱取消，原因是「突發出現的不可抗力因素」，被問及此事，黃妍表示可惜，但對於被取消的原因，她表示公司有了解過，但因她沒記性，所以已經忘記了取消的原因。有人估計是因為與創作班底有關？黃妍說：「應該唔關事，（再喺內地開騷？）邊度都會，有機會唱我就會唱，12月會喺佛山唱。」







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