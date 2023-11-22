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現年70歲的甄妮是80年代當紅歌手，推出過百張唱片，紅遍中港台。2010年舉行《甄妮愛Show Farewell World Tour》演唱會後，淡出幕前，改行當農夫，過住歸園田居的生活。早前激罕在網上發文為好友李玟討公道，成為新聞熱話，近來已回歸大自然生活。日前，甄妮忽然在社交網稱有意拍賣珍藏品，引起網民熱議。

甄妮開農場遇到不少波折，本來暫停對外開放多年，最近預告明年會「開團」，請有興趣民眾報名。

女兒Melody因心痛媽媽辛苦，多次勸她放棄農場，更曾因此事嘈交。

與好友相聚。

甄妮於2014年在張耀榮紀念演唱會擔任嘉賓後，幾乎消聲匿跡，其實她把全副心機打理05年於台灣桃園市，斥資近億元台幣（約二千多萬港元）打造的「西土瓦」有機農場，每天種菜、養蜂蜜、養鴨。在台灣過得不容易，除了曾被外傭偷走數十萬元首飾的，打造農場也遇到不少波折，曾被盜去大量建材，又被參觀的民眾破壞農場，女兒Melody多次勸她放棄農場，母女因而嘈交，令一直堅持的甄妮都一度動搖，從此暫停開放給民眾。最近，甄妮預告明年2月，將再次開放農場，請有意遊園的人士報名。

甄妮除了預告再次開放農場，忽然在社交網問：「突發奇想，玩個拍賣全捐如何？」同時貼出多件刻有名字的古董名牌行李篋、130公分長的山羊石雕，及花型瓷器的照片。網民留言：「古董啊，很珍貴」、「淨係行李廂都夠值錢」、「怎捨得？應該很有紀念價值」、「一定很多人來標」。甄妮不停與網民互動，又指「好東西留幾十年留成仇...藏夠了，照顧不動了」，她又表示為了拍賣物件，特意上網查資料，「看了網上資料，拍賣還得給稅，政府很會搶...那就擺地攤囉」。







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