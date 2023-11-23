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著名音樂人兼《中年好聲音》評審伍仲衡，昨日踏入50歲，一班圈中老友和fans為他出席他的生日派對，包括肥媽、李麗霞（黑妹姐）、顏志恒、周吉佩、何婉盈、劉威煌、區永權、周國豐、周吉佩、支嚳儀、吳大強、李佳、羅啟豪、林志美、車婉婉、韋綺姍、丁文俊、許文軒等等。支嚳儀非常好心，她親自整生日蛋糕送給壽星、周吉佩就送靚酒、肥媽和黑妹姐送生日利是，笑指現金最實際。

（《晴報》圖片）

（《晴報》圖片）

席上，伍仲衡在藝人朋友陪伴下，唱生日歌、吹蠟燭，場面非常熱鬧；但伍仲衡未婚妻Ida怕醜，所以不願上鏡合照。伍仲衡接受訪問時，他指今年踏入5字頭，心情好興奮，「噚晚（前晚）瞓唔著，咁我去開live，有700幾人喺網上同我一齊倒數，我自己都好high，自己唱生日歌畀自己聽，跳晒舞，又唱disco版，又唱rock版，因為好開心。今日（昨晚）好興奮，我發現多咗好多新fans，可能因為《中年好聲音》先認識我，除咗《中年好聲音》一班朋友、藝人朋友，仲有中學同學、老師，我都邀請佢哋嚟，我哋keep住好好關係。」

問到生日願望，伍仲衡希望身體健康，「我嘅人生踏入新階段，希望有個新開始。」他指今次生日派對是由Ida全權負責，「真係好犀利，由搵場地、賣飛、安排fans座位，全部係佢一腳踢搞晒，我就負責今晚嘅rundown。」

今年初，伍仲衡在音樂會上，向Ida求婚成功，問到兩人的婚期，伍仲衡透露在明年1月6日舉行，「因為我係今年1月6日求婚，咁啱明年1月6日係星期六，仲要嗰日係非常好日，好多擺酒。」

今年年頭向女友求婚。（伍仲衡FB）

婚期定於明年1月6日。（伍仲衡FB）

提到《中年好聲音2》，伍仲衡指很多藝人朋友都有參與，他直言畀分方面不會因此而手鬆，「車婉婉話我係折扣王，喺我手上，好先可以攞到高分，所以我覺得今季水準比上季係高咗，因為多咗好多勁人，而素人都係令我刮目相看。（難唔難揀？）比賽始終都有啲運氣，但有實力始終都會留耐啲。（如果你睇啱，會唔會簽對方？）我諗如果好都畀TVB簽咗，幾時輪到我簽。」

顏志恒同伍仲衡同一日生日。（《晴報》圖片）

對於顏志恒跟他同日生日，伍仲衡笑說：「我覺得同佢好有緣份，同埋好啱嘴形，我好希望喺音樂上可以同佢合作。」顏志恒透露前晚與家人一起慶祝44歲生日，之後開live與fans聊天，他笑說：「以往43年生日都冇咁充實。（生日願望？）我希望快啲有自己嘅單曲。」

此外，提到李佳芯在無綫台慶當晚，與周吉佩一起行紅地毯時，被內地無綫官方平台打格封殺，周吉佩說：「我都係後知後覺件事，所以我都唔清楚，希望可以盡快全部人都見到就最好啦！」











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