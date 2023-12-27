加入最愛專欄 收藏文章

1995年亞洲小姐亞軍黎淑賢（Bonnie）昨午離世，終年46歲。消息指下午1時多，黎淑賢兒子發現母親於北角家中燒炭並陷入昏迷並報案，救援人員事後將黎淑賢送往律敦治醫院搶救，但已返魂乏術。

黎淑賢1999年曾與武打藝人盧惠光結婚，二人育有兩子，但婚姻只維持8年。Bonnie曾坦言以前廿幾歲結婚未夠成熟：「依家我有4個仔，從佢哋身上，我可以學到好多。」離婚後盧惠光獲撫養權，獨力照顧現年20歲嘅盧俊諺（Jacky）同13歲嘅盧俊希（Jovan），不過兩子與黎淑賢感情要好，經常見面食飯，甚至同兩個同母異父嘅細佬齊齊去旅行；近日兩子亦由外地返港放假，不料面對家庭巨變。

黎淑賢大仔Jacky憑佢高大靚仔嘅優勢獲電影老闆睇中參與演出泰國校園電影《The One You Love》，黎淑賢希望囝囝以學業為重，但都尊重阿仔意向同興趣。

黎淑賢與美容醫生嘅現任老公許智政2007年奉子結婚，2012年再誕下細仔，近年更收編多隻貓貓，家中非常熱鬧溫馨。黎淑賢經常同老公經常一齊出席各類大小場合，非常恩愛，又不時邀請三五知己到家中開party同BBQ，活躍於社交平台，經常都同網民分享佢優悠生活日常。

46歲黎淑賢保養得宜，身形弗爆，容顏零衰老，佢曾不諱言有打針。不過佢就話扮靚唔係為咗取悅人，至緊要係自己覺得好睇，唔需要為別人而生活。生咗四個小朋友嘅佢都曾經因為肚皮又鬆又皺而覺得非常困擾，冇晒自信。黎淑賢指產後曾經有一次以三點式示人，但就被一位童言無忌的小朋友話：「個肚咁肉酸！」令到佢心情低落，仲差啲患抑鬱症。黎淑賢老公支持佢重拾昔日自信，更提議由老婆擔任佢醫學美容店嘅代言人。於是黎淑賢半年內日日去老公舖頭做機，終於令肚皮回復緊緻。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱